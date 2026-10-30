Le TAS autorise la Russie à participer aux championnats du monde

La Russie pourra participer aux prochains championnats organisés par l'IIHF, après la décision du Tribunal arbitral du sport. La Fédération internationale se dit déçue mais s'y conformera, annonce-t-elle dans un communiqué.

Blick Sport

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a décidé jeudi d'autoriser la Fédération russe de hockey sur glace à inscrire une équipe russe à tous les championnats de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), apprend-on dans un communiqué de cette dernière. Ce «avec effet immédiat».

L'IIHF s'est dite «déçue» de cette décision et la «conteste». La Fédération internationale «maintient que ses mesures étaient nécessaires pour protéger la sécurité et la sûreté de tous les participants et préserver l’intégrité de ses compétitions», avance-t-elle dans un communiqué. Pour autant, l'IIHF devra se plier à la décision du TAS: «Bien que l’IIHF respecte l’autorité du TAS et s’engage à se conformer à sa décision, cette issue ne dissipe pas les préoccupations qui ont motivé ses évaluations.»

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Cette année, la Russie pourra donc participer aux championnats suivants:

Championnat du monde masculin de l’IIHF 2027

Championnat du monde junior de l’IIHF 2027

Championnat du monde féminin de l’IIHF 2027 (novembre 2027)

Championnat du monde féminin des moins de 18 ans de l’IIHF 2027

Championnat du monde masculin des moins de 18 ans de l’IIHF 2027

«L’IIHF évaluera de toute urgence les mesures et le délai nécessaires à la mise en œuvre de cette décision et s’attachera à en gérer les conséquences opérationnelles. La sécurité de tous les participants et l’intégrité de chaque championnat resteront au cœur de ce travail», conclut le communiqué.