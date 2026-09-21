L'arrivée de Ramon Untersander à Genève ne se passe pas comme prévu. Blessé après une poignée de seconde mardi dernier à Lugano, le défenseur manquera plusieurs semaines de compétition.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La poisse colle aux patins du GSHC en ce début de saison. Les Grenat ont annoncé devoir se passer durant six à huit semaines des services de leur nouveau défenseur, Ramon Untersander. L'ancien arrière du CP Berne, arrivé cet été aux Vernets, s'est blessé dès le tout premier match de la saison régulière, mardi dernier à Lugano.

Dans un premier temps, les Aigles avaient communiqué que l'arrière manquerait les matches du week-end et devrait passer des examens complémentaires en début de semaine. Sans préciser la nature exacte de sa blessure, les Genevois ont indiqué que Ramon Untersander était touché «au bas du corps». Son nom vient s'ajouter à celui d'un autre arrière important, Giancarlo Chanton, lui aussi absent pour plusieurs semaines.

Déjà forfaits ce week-end, Markus Granlund et Nicolas Müller ne seront pas non plus en mesure de tenir leur place mardi pour la réception de Rapperswil.

Les pensionnaires des Vernets ont tout de même pu annoncer une bonne nouvelle: Tim Bozon est prêt à effectuer son retour au jeu. Blessé durant l'été, l'attaquant français à licence suisse va ainsi pouvoir effectuer ses grands débuts cette saison après avoir également manqué les rencontres de Champions League disputées par Genève-Servette. De quoi donner un sérieux coup de boost aux lignes offensives grenat. Avec 12 buts la saison dernière, il était le meilleur joueur à licence suisse du GSHC dans ce domaine.