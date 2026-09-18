Genève-Servette: L'infirmerie est déjà bien remplie

Genève-Servette est déjà touché par les blessures, à peine la saison commencée. Plusieurs joueurs importants manqueront à l'appel face à Ajoie aux Vernets vendredi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avant même le premier coup de patin de la saison, les Aigles étaient diminués. Ils se sont en effet présentés à Lugano sans Markus Granlund, touché au haut du corps. Le buteur finlandais ne sera pas en mesure de tenir sa place pour les matches du week-end, tant à domicile contre Ajoie (vendredi) que le lendemain à Zurich.

La situation est identique pour Tim Bozon. Même si l'attaquant français est proche d'un retour, il ne pourra pas non plus renforcer les Grenat pour la première rencontre du week-end. Peut-être le lendemain face aux ZSC Lions?

Deux blessures à Lugano

Déjà diminué pour son premier match de la saison, le GSHC est rentré de Lugano avec deux blessés supplémentaires. Nicolas Müller est ainsi annoncé touché au haut du corps par les Grenat après avoir été chargé par un joueur tessinois. Forfait pour le week-end, il pourrait même manquer davantage de temps.

Ramon Untersander, lui, s'est blessé en tout début de match après avoir patiné seulement deux minutes sous ses nouvelles couleurs. L'ancien joueur de Berne, débarqué durant l'été aux Vernets, n'est plus réapparu après ses premiers shifts, sans qu'un contact ne semble être à l'origine de son pépin. Là aussi, le club se montre vague, précisant qu'il est blessé au bas du corps et qu'il manquera les rencontres du week-end. De plus amples informations devraient être communiquées la semaine prochaine.

Giancarlo Chanton, lui, en sait davantage sur son état de santé. Également absent en fin de préparation, le défenseur aux portes de l'équipe de Suisse s'est blessé à une main. Il a dû se faire opérer et manquera un mois de compétition.