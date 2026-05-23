A Montréal, George Russell gagne la course sprint du Grand Prix du Canada, devançant Lando Norris et Kimi Antonelli. Des accusations de manœuvre douteuse entre les pilotes Mercedes enflamment l'avant-course de dimanche.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Britannique George Russell (Mercedes) a remporté samedi la course sprint du Grand Prix du Canada, devançant son compatriote Lando Norris (McLaren) et son coéquipier italien Kimi Antonelli, après une bataille très tendue entre les deux monoplaces allemandes.

GeorgeRussell s'était élancé en pole position, aux côtés de son désormais jeune rival et leader du Championnat du monde, Kimi Antonelli, pour cette course sprint d'une demi-heure à la veille de celle de deux heures dimanche sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal.

Une «vilaine» manoeuvre.

Mais le prodige italien de 19 ans a tenté par deux fois de doubler Russell, 28 ans, et à deux reprises il a dû couper par l'herbe. Antonelli s'est alors fait doubler par Norris et s'est énervé sur la radio interne, réclamant une «pénalité» contre Russell qui l'avait selon lui empêché de le dépasser avec une «vilaine» manoeuvre. Le patron de Mercedes F1 Toto Wolff a dû intervenir pour demander à son jeune protégé de se «concentrer» sur son pilotage au lieu de se «plaindre» à la radio.

Juste après la course devant des journalistes, les deux pilotes Mercedes se sont à peine regardés, l'Italien répétant qu'il avait été «poussé hors» de la piste par Russell, lequel s'est contenté de dire que c'était une «chouette course» et une «dure bataille» et qu'il fallait «voir s'il y aurait enquête» des commissaires de course.

«Nous allons en parler» et «nous avons besoin de clarté», a martelé le jeune Italien, le visage fermé, qui a fait montre depuis le début de la saison d'une grande maturité, d'une maîtrise totale et affichant d'habitude un large sourire.

Sous pression

Antonelli et Russell sont désormais sous pression mutuelle car ils sont devenus rivaux au sein de la même écurie et occupent les deux premières places du Championnat du monde. L'Italien a remporté les trois derniers GP (Chine, Japon et Miami) tandis que le Britannique a gagné seulement le premier GP en Australie. Il a fini les autres aux 2e et 4e places.

Russell avait gagné à Montréal en 2025, un circuit très apprécié par des générations de pilotes pour ses longues lignes droites et ses chicanes et virages serrés qui exigent des freinages puissants. Coincé entre les deux Mercedes, le champion du monde en titre Lando Norris s'est réjoui d'un «bon résultat» pour l'écurie britannique, championne du monde des constructeurs en 2024 et 2025.

Son coéquipier australien Oscar Piastri, lui aussi prétendant à la couronne mondiale, finit 4e du sprint, devant les deux Ferrari du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton et du Monégasque Charles Leclerc. Le quadruple champion du monde néerlandais de Red Bull, la 4e meilleure écurie du plateau, Max Verstappen, complète ce top 7.