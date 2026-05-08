La FIA a annoncé un accord préliminaire pour privilégier les moteurs thermiques en F1 dès 2027. Cette décision mettrait fin à la parité actuelle avec les moteurs électriques, suscitant débats et tensions.

La Fédération internationale (FIA), qui régit les règles de la Formule 1, a annoncé vendredi un accord «de principe» pour que le règlement technique controversé sur les moteurs des monoplaces redonne dès 2027 la primauté à la puissance thermique sur l'électrique. La décision doit encore être «discutée dans le détail».

Lors d'une réunion vendredi de l'organisation internationale du sport automobile basée à Paris, des «mesures ont été trouvées, en principe pour 2027, qui verraient une augmentation nominale de la puissance du moteur à combustion de 50 kilowatts et une réduction nominale de la puissance du système de déploiement électrique de 50 kilowatts», selon un communiqué.

«De la Formule E sous stéroïdes»

Cette décision, qui doit encore être «discutée dans le détail» et votée par le conseil mondial des sports mécaniques, mettrait de fait fin à la parité 50/50 des moteurs hybrides à moitié électriques et à moitié thermiques, imposée cette saison par la FIA. Car cette motorisation inédite des monoplaces a fracturé le milieu de la Formule 1, depuis les essais hivernaux du début de l'année et les quatre premiers Grands Prix.

Le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) est notamment vent debout contre ce qu'il compare à «de la Formule E (électrique) sous stéroïdes», voire au jeu vidéo «Mario Kart». En difficulté, le Néerlandais, actuel 7e du classement des pilotes, a même menacé de quitter la F1.

Entendant les critiques, la FIA a annoncé fin avril et fait appliquer dès le GP de Miami (1er-3 mai) une nouvelle version «ajustée» de la règlementation afin de réduire en qualification et en course les effets les plus perturbants de la batterie couplée au bloc thermique classique.

Pilotage bouleversé

Cette motorisation millésime 2026 a bouleversé la manière de piloter, en raison notamment de la gestion complexe de la batterie au moment des dépassements puis lors de la nécessaire recharge d'énergie électrique en ralentissant et en freinant.

«Les propositions définitives présentées aujourd'hui sont le résultat d'une série de consultations ces dernières semaines entre la FIA et tous les protagonistes (de la F1) avec la contribution inestimable des pilotes», a souligné l'instance internationale qui prévoit encore des discussions et des aménagements du règlement tout au long de la saison 2026.

Les écuries Mercedes et McLaren, équipées du même bloc du motoriste allemand, avaient accueilli fin avril comme «un pas positif dans la bonne direction» les évolutions du règlement.