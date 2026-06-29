Après son podium en Autriche, Max Verstappen retrouve des couleurs. Malgré les nombreuses rumeurs de transfert, le quadruple champion du monde semble n'avoir qu'une seule option crédible pour la suite de sa carrière: rester chez Red Bull.

Roger Benoit

«Pour la première fois cette saison, j'ai eu le sentiment d'avoir une Red Bull capable de gagner. Malheureusement, dans les derniers tours, l'arrière de la voiture ne répondait plus», a analysé Max Verstappen après sa deuxième place en Autriche, à 1,6 seconde de George Russell et avec seulement trois dixièmes d'avance sur Kimi Antonelli.

Où Max Verstappen poursuivra-t-il sa carrière?

Les trois prochaines courses, à Silverstone, Spa-Francorchamps et Budapest, pourraient être déterminantes pour l'avenir de Max Verstappen. Le quadruple champion du monde devra bientôt se prononcer sur la suite de sa carrière en Formule 1. Pour l'heure, rien ne semble toutefois l'inciter à quitter Red Bull. Le Néerlandais est lié à l'écurie autrichienne jusqu'à la fin de la saison 2028 et devrait honorer son contrat, y compris en 2027.

Les alternatives ne paraissent en effet guère convaincantes. Mercedes, notamment, semble avoir fermé la porte. Leader du championnat du monde, Kimi Antonelli est considéré comme l'avenir de l'équipe et George Russell devrait prochainement prolonger son contrat après avoir reçu des garanties de son patron Toto Wolff.

Toto Wolff privilégie la stabilité

L'arrivée de Max Verstappen risquerait de bouleverser l'équilibre actuel chez Mercedes. En plus du coût considérable d'un tel transfert, la cohabitation avec Kimi Antonelli pourrait rapidement devenir explosive. Toto Wolff devrait gérer un duel de très haut niveau, avec toutes les tensions que cela implique.

Le célèbre adage «Never change a winning team» semble donc également s'appliquer à Mercedes. Par ailleurs, l'écurie allemande ne pourrait probablement pas offrir à Max Verstappen les mêmes privilèges et la même liberté dont il bénéficie depuis des années chez Red Bull.

Ces conditions privilégiées expliquent aussi pourquoi McLaren et Ferrari apparaissent comme des destinations peu séduisantes. Sans compter que les résultats actuels des deux équipes ne plaident pas forcément en leur faveur. Sur le plan sportif, Max Verstappen ne semble d'ailleurs pas craindre la concurrence d'un Lando Norris ou d'un Charles Leclerc. Tout porte donc à croire que Red Bull demeure la meilleure option s'il souhaite poursuivre sa carrière en Formule 1.

Isack Hadjar pousse Max Verstappen

Chez Red Bull, tout est mis en œuvre pour permettre à Max Verstappen d'évoluer dans les meilleures conditions. Et avec Isack Hadjar, le Français de 21 ans d'origine algérienne, l'écurie dispose enfin d'un coéquipier capable de pousser le Néerlandais à se dépasser.

L'équipe peut désormais espérer mettre fin aux nombreux essais effectués ces dernières saisons concernant le deuxième baquet. Reste à savoir si les évolutions apportées en Autriche permettront à Max Verstappen de revenir durablement dans la lutte pour le titre.

Ses deux derniers podiums, une troisième place au Canada puis une deuxième en Autriche, constituent des signaux encourageants. Mais avec 98 points de retard sur Kimi Antonelli au championnat, même le talent du quadruple champion du monde pourrait ne pas suffire.

George Russell veut profiter du sprint

Dès samedi, à Silverstone, se disputera le quatrième sprint de la saison, après ceux de Shanghai, Miami et Montréal. Deuxième du championnat à 40 points de Kimi Antonelli, George Russell aura une nouvelle occasion de réduire son retard.

Le Britannique a déjà remporté deux sprints cette saison et terminé quatrième à Miami, pour un total de 21 points. Kimi Antonelli en a inscrit 13, tandis que Max Verstappen, pourtant recordman des victoires en sprint avec treize succès, n'a récolté que six points en 2026.