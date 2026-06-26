En coulisses, ça bouillonne en Formule 1

À l'approche du Grand Prix d'Autriche, l'ambiance est survoltée en Formule 1. Certaines écuries sont nerveuses, d'autres en sont désormais réduites au ridicule. Et de nouveaux noms se bousculent pour décrocher un baquet pour la saison prochaine.

Roger Benoit

C'est parti pour la huitième manche du championnat du monde de Formule 1 en Autriche. Red Bull et Mercedes comptent bien freiner Ferrari grâce à de nombreuses évolutions techniques. Mais l'ambiance s'échauffe également en coulisses: dès ce week-end, les onze écuries abordent le circuit de Styrie avec leur lot de problèmes.

Chez Ferrari, le directeur Fred Vasseur doit jouer les psychologues après le triomphe de Lewis Hamilton. Comment Charles Leclerc réagit-il à cette nouvelle situation au sein de l’équipe? Il en va de même chez Mercedes pour Toto Wolff: les cinq victoires de Kimi Antonelli cette saison posent problème. Parviendra-t-il à remonter le moral de George Russell?

Huit victoires à Spielberg pour Max Verstappen

Les consignes d’équipe ne sont certainement plus un vain mot. Sauf chez Red Bull. Là-bas, la nouvelle RB22 doit faire ses preuves ce week-end, sinon l’ambiance ne s’améliorera pas dans le camp Verstappen. Super-Max s’est imposé huit fois: quatre fois sur le Grand Prix d’Autriche, une fois au Grand Prix de Styrie (course supplémentaire organisée en raison du Covid) et trois fois en sprint. Avec 71 victoires à son actif, l’ambitieux Néerlandais ne peut plus se permettre le moindre faux pas.

À lire aussi sur la Formule 1 Formule 1 Avant le GP à domicile Tous les regards tournés vers Red Bull et Max Verstappen

Chez McLaren (doublé en 2025 à Spielberg), c’est presque l’impasse. L’écurie championne du monde grappille des points tant bien que mal. Chez Alpine, on se réjouit déjà de 2027 et de son futur parrain Gucci. Pierre Gasly et Franco Colapinto ont déjà rapporté 57 points à l’équipe qui a terminé dernière du championnat l'an dernier.

Liam Lawson et Esteban Ocon en danger

Chez Racing Bulls, la nervosité se fait sentir au sein de l’équipe. Liam Lawson accumule assidûment des points (28), mais il reste controversé. Le Néo-Zélandais ne survivrait guère à une grande agitation autour d’un transfert. L’écurie dispose d’une bonne alternative en la personne du Bulgare Nikola Tsolov (19 ans).

C’est chez Haas que le changement le plus certain s’annonce. Ollie Bearman reste en tête de liste des remplaçants chez Ferrari. Esteban Ocon devra sans doute partir si la fusée brésilienne Rafael Câmara ou le champion de F2 de l’année dernière Leonardo Fornaroli (actuellement à la McLaren Academy) se libèrent.

Sergio Pérez et Carlos Sainz attendent

Chez Williams, le patron James Vowles utilise tous les réseaux sociaux pour mettre fin aux rumeurs selon lesquelles, outre Carlos Sainz, Alex Albon souhaiterait également partir. La troisième plus ancienne écurie a discrètement pris contact avec Sergio Pérez, pilote de la nouvelle écurie Cadillac. Son coéquipier Valtteri Bottas aura de la chance s’il conserve son siège pour 2027.

Chez Audi, on continue de faire des mystères. Mais ceux qui connaissent un peu mieux Mattia Binotto peuvent s’attendre à une nouvelle surprise, même du côté des pilotes. Si Carlos Sainz est réellement intéressé, tout est possible. La neuvième place au championnat du monde est difficilement acceptable pour les Allemands, car Sauber leur avait déroulé le tapis rouge.

On ne peut guère faire pire

Et Aston Martin? L’écurie s’est depuis longtemps exposée au ridicule. On ne cesse de parler de mises à niveau et d’un nouveau départ. La question reste posée: qui, au sein de l’équipe de Lawrence Stroll, a encore une vue d’ensemble de la situation?

Avec des millions à n’en plus finir, on peut colmater les brèches sur certains chantiers, mais cela ne permet guère de réaliser de réels progrès.