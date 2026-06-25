La victoire surprise de Lewis Hamilton a pris tous les adversaires de Ferrari au dépourvu. La concurrence pourra-t-elle riposter dimanche en Autriche?

Roger Benoit

La course à domicile de Red Bull en Autriche suscite de nombreuses interrogations. Il y a quelques jours, les dirigeants du groupe autrichien se sont réunis à Salzbourg pour une discussion animée. Étaient présents Mark Mateschitz, fils du fondateur Dietrich Mateschitz, le PDG Oliver Mintzlaff, le directeur de l’écurie Laurent Mekies, ainsi que Max Verstappen et son manager Raymond Vermeulen.

Quelle décision prendra Max Verstappen?

Le problème est le suivant: le contrat du Néerlandais court jusqu’à fin 2028. Mais plusieurs clauses de performance pourraient entrer en vigueur si les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Après le Grand Prix de Budapest, le 26 juillet, Max Verstappen devra prendre une première décision. Puis, en octobre, jusqu’au Grand Prix de Singapour, le quadruple champion du monde devra définitivement trancher.

La course à domicile comme dernier espoir

Après sept courses, le constat est sans appel: deux abandons (en Chine et à Monaco) et un seul podium (une troisième place à Montréal). Avec seulement 55 points, Max Verstappen occupe la septième place du championnat, à 101 longueurs du leader Kimi Antonelli.

Pour le GP d'Autriche, Red Bull a annoncé «la plus importante évolution technique de ces dernières années». Un ultime signal envoyé par le siège de l’écurie pour convaincre Max Verstappen de rester.

Le mauvais souvenir de 2025

Si ce nouveau package se révèle aussi efficace que celui introduit par Ferrari avant Barcelone, Max Verstappen pourrait retrouver le sourire. Mais croit-il encore réellement à un retournement de situation? Sa fidélité envers Red Bull est-elle en train d’atteindre ses limites?

Le souvenir de Spielberg 2025 n’est en tout cas pas de nature à le réjouir. C’est là que Kimi Antonelli, au volant de sa Mercedes, l’avait percuté peu après le départ, dans le troisième virage. Au terme de la saison, Max Verstappen avait finalement échoué à seulement deux points d’un cinquième titre mondial, remporté par Lando Norris (McLaren).

Red Bull dispose-t-il du meilleur moteur?

Chez Red Bull, on peine à comprendre la décision de la FIA selon laquelle le moteur développé en interne avec le soutien de Ford serait actuellement le plus performant du plateau. Cette évaluation permet aux concurrents de bénéficier de mesures de compensation: ils sont autorisés à poursuivre le développement de leur moteur et à investir jusqu’à 10 millions de dollars supplémentaires hors plafond budgétaire.

Mercedes, notamment, accueille cette décision avec le sourire grâce à ses trois équipes clientes. Ferrari et Audi cherchent également à profiter de cet avantage, tandis que chez Honda, cette aide n’a pratiquement plus d’impact.

Spielberg en fête

Tout est prêt à Spielberg pour le classique autrichien disputé sur un circuit de seulement dix virages. Les premiers campings commencent déjà à se remplir. La célèbre «armée orange» des supporters néerlandais est attendue en nombre, même si les chances de victoire de leur champion semblent actuellement très limitées. À moins que les nouvelles évolutions ne produisent enfin les effets espérés, comme cela a été le cas chez Ferrari.

Pour la chaîne publique autrichienne ORF, la semaine a commencé de manière frustrante. Lundi, elle a dû laisser à sa concurrente Servus TV la diffusion du match de Coupe du monde entre l’Autriche et l’Argentine (0-2), une affiche très suivie. Et ce week-end, c’est encore la chaîne appartenant à Red Bull qui détient l’exclusivité de la retransmission en direct du Grand Prix d’Autriche.