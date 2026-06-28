George Russell remporte le Grand Prix d'Autriche

Le Britannique George Russell (Mercedes) a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche. son 2e succès de la saison. Il a devancé Max Verstappen et son coéquipier Kimi Antonelli, qui reste leader du Championnat.

AFP Agence France-Presse

Le pilote britannique de F1 George Russell (Mercedes) a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche, qu'il a maîtrisé de bout en bout, devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le jeune Italien Kimi Antonelli également en Mercedes.

C'est la deuxième victoire de Russell cette année, ce qui lui permet de refaire un peu son retard sur Antonelli, le leader au championnat du monde.

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) se classe 4e, devant le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Ferrari).