George Russell remporte le Grand Prix d'Autriche

AFP Agence France-Presse
Le pilote britannique de F1 George Russell (Mercedes) a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche, qu'il a maîtrisé de bout en bout, devant le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le jeune Italien Kimi Antonelli également en Mercedes.
C'est la deuxième victoire de Russell cette année, ce qui lui permet de refaire un peu son retard sur Antonelli, le leader au championnat du monde.
L'Australien Oscar Piastri (McLaren) se classe 4e, devant le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Ferrari).