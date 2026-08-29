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Jusqu'en 2030 au moins
Le champion du monde Lando Norris prolonge chez McLaren

Le champion du monde Lando Norris reste chez McLaren jusqu'en 2030. Le pilote britannique, qui a disputé un record de 163 Grands Prix avec l'écurie, a officialisé sa décision à Woking.
Publié: il y a 4 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
«McLaren, c’est chez moi», a déclaré Lando Norris.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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ATS Agence télégraphique suisse

Le champion du monde en titre de Formule 1 Lando Norris s'engage avec l'écurie McLaren jusqu'en 2030 au moins. Le Britannique de 26 ans a annoncé sa décision lors de la journée des familles organisée par l'écurie à son siège de Woking.

Lando Norris pilote pour l'écurie anglaise depuis 2019 et a disputé à ce jour 163 Grands Prix, soit plus que tout autre pilote dans l'histoire de McLaren. En récompense de la prolongation de son contrat, il a reçu une monoplace du modèle MCL39, avec laquelle il avait remporté son premier titre la saison dernière.

Une décision «facile»

«C'était l'une des décisions les plus faciles à prendre. McLaren, c’est chez moi», a déclaré Lando Norris, qui a récemment remporté les Grands Prix de Hongrie et des Pays-Bas et pointe au 4e rang du championnat du monde des pilotes.

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L'année dernière déjà, son coéquipier Oscar Piastri avait signé un contrat à long terme. Le directeur de l'écurie, Andrea Stella, a souligné que McLaren pouvait ainsi continuer à compter non seulement sur l’un des partenariats les plus solides, «mais aussi sur l’une des équipes les plus soudées et les plus unies de la Formule 1».

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