Max Verstappen pourrait quitter Red Bull avant 2028, grâce à des clauses libératoires. Son avenir sera décidé en octobre et Mercedes reste une option.

Roger Benoit, Barcelone

Que se serait-il passé si un problème au niveau du groupe motopropulseur n’avait pas privé Max Verstappen d’une place en première ligne? Personne ne le saura jamais. Mais pour Helmut Marko, l'homme qui a découvert le pilote néerlandais une chose est certaine: «Chapeau à Kimi Antonelli. Ce qu’il montre actuellement, sans commettre la moindre erreur, représente tout l’art de la Formule 1.»

Que serait Red Bull sans Max Verstappen?

Chez Red Bull Racing, la question de l’avenir du quadruple champion du monde commence à inquiéter sérieusement. Certes, Verstappen est lié à l’écurie autrichienne jusqu’à fin 2028, mais son contrat comprend plusieurs clauses de sortie et options qui pourraient lui permettre de partir plus tôt.

Une première fenêtre de décision est prévue avant la pause estivale, après le Grand Prix de Hongrie, soit dans cinq courses. Le clan Verstappen a toutefois négocié intelligemment: la décision définitive concernant son avenir ne devrait être prise qu’en octobre, après quatre Grands Prix supplémentaires. La question est simple: Max Verstappen croit-il encore à la possibilité de conquérir un cinquième titre mondial avec Red Bull?

Déjà 113 points de retard

Après Monaco, le Néerlandais accuse désormais 113 points de retard sur le leader du championnat, Kimi Antonelli. Un écart considérable. À titre de comparaison, l’an dernier à la même période, il comptait 104 points de retard sur le leader du classement, Oscar Piastri. Malgré cela, Max Verstappen était revenu dans la course au titre et avait finalement échoué à seulement deux points de la couronne face à Lando Norris.

Peut-il reproduire un tel exploit en 2026? Cela paraît beaucoup plus compliqué. Si le nouveau moteur développé en interne est considéré comme performant, la voiture souffre toujours de problèmes de fiabilité qui compromettent régulièrement ses ambitions.

A-t-il envie de rejoindre Mercedes?

Dans ce contexte, les spéculations autour d’un éventuel transfert chez Mercedes-AMG Petronas Formula One Team reviennent avec insistance. La porte semble toujours ouverte du côté de Toto Wolff. Mais le patron de Mercedes serait-il prêt à gérer un nouveau duel explosif entre deux pilotes de premier plan, après les années mouvementées entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg?

Une chose paraît certaine: si Max Verstappen rejoignait les Flèches d’Argent, il serait difficile d’imaginer George Russell conserver sa place. La Formule 1 n’a jamais été un univers tendre.

Souvenir particulier à Barcelone

L’histoire de Max Verstappen avec Barcelone reste particulière. C’est sur ce circuit qu’il avait remporté son tout premier Grand Prix en 2016, dès sa première course sous les couleurs de Red Bull. Ce jour-là, les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg s’étaient éliminées mutuellement dès le premier tour après un accrochage spectaculaire. Max Verstappen avait parfaitement profité de l’occasion pour entrer dans l’histoire.

Aujourd’hui, certains se demandent si un incident similaire pourrait un jour opposer Kimi Antonelli et George Russell, dont la cohabitation pourrait devenir de plus en plus tendue.

Dimanche, Russell disputera d’ailleurs son 100e Grand Prix avec Mercedes. En 2020 déjà, lorsqu’il avait remplacé Hamilton, alors touché par le Covid, lors du Grand Prix de Bahreïn, il avait impressionné en se qualifiant deuxième derrière Valtteri Bottas. Sans des problèmes de pneus et plusieurs erreurs stratégiques, il aurait même pu décrocher sa première victoire. Il avait finalement terminé neuvième.

Le record de Lewis Hamilton et Ayrton Senna

Barcelone pourrait également vivre un moment historique. Le circuit catalan, référence des essais hivernaux depuis plus de vingt ans, accueille peut-être l’un de ses derniers Grands Prix d’Espagne. À partir de 2027, Barcelone et Spa devraient alterner pour accueillir une manche du championnat du monde, tandis que Madrid deviendra l’hôte principal du Grand Prix d’Espagne.

Sur ce circuit, Lewis Hamilton détient un record remarquable: cinq victoires consécutives entre 2017 et 2021. Une performance qui lui a permis d’égaler une marque auparavant détenue uniquement par la légende Ayrton Senna, vainqueur cinq fois de suite à Monaco entre 1989 et 1993.

Enfin, Barcelone sera également sous les projecteurs pour une autre raison la visite du pape mercredi prochain. Heureusement pour les équipes de Formule 1, le circuit de Montmeló se situe à une quinzaine de kilomètres du centre-ville, ce qui devrait limiter les perturbations logistiques.