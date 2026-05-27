Pour Yverdon, la Super League se rapproche. Tous les signaux sont au vert, mais le succès contre le FC Sion Féminin ne servira à rien s'il n'est pas confirmé lors de l'ultime journée à Lucerne.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Yverdon Sport n'est pas encore en Women's Super League. Malgré leur large victoire contre Sion samedi au Stade municipal (5-0) et leur bonne opération au classement, les Nord-Vaudoises savent que rien n'est joué dans ce tour de promotion/relégation. «On est très satisfaites mais on se concentre déjà sur la rencontre de samedi prochain, qui va être décisive», résume Chloé Le Franc, auteur d’un doublé contre les Valaisannes. Pour son ultime match de la saison, YSF se rendra à Lucerne (19h), déjà assuré de rester dans l’élite grâce à son parcours sans-faute (cinq matches, cinq victoires).

Un point suffira pour assurer la montée. Mais le vainqueur de la saison régulière de LNB ne compte pas sortir la calculatrice. «Il faudra y aller avec le coeur, disputer ce match comme si c’était le dernier de notre vie, poursuit la No 10. Mettre en place tout ce qu’on a travaillé cette saison.» Et Audrey Remy d’ajouter: «On va aller là-bas pour gagner. C’est la mentalité qui va compter.» Après deux défaites, ce succès dans le derby a fait du bien au moral de la troupe d’Arnaud Vialatte.

«On a gagné en équipe»

Pour digérer les revers à la maison contre Lucerne et Thoune, YSF n’a pas travaillé uniquement sur le terrain. «On a fait une petite activité pour parler d’autre chose. Cela a resserré les liens entre nous et on a vu qu’aujourd’hui (ndlr: samedi), on a gagné en équipe», poursuit la Fribourgeoise. «On n'a jamais arrêté de croire en nous, relève Chloé Le Franc. On s’est remotivées toutes ensemble. Même si on avait été battues, il y avait quand même des choses très positives. On maîtrisait le ballon, c’était surtout au niveau de la dernière passe qu’on peinait.» Les détails ont été corrigés et la défense sédunoise en a fait les frais. «On aurait même pu en marquer plus.»

Pourtant, avec les absences de Kaia Grande (blessée) et de la meilleure buteuse yverdonnoise Inès Khiri (suspendue), l’attaque vaudoise était décimée. Mais elle n’a pas perdu le nord. «Il nous manquait de très bonnes individualités, mais on a un collectif qui est très fort», souligne la milieu de terrain française. «Quand tu as un banc qui est présent, c’est ça qui fait la différence, continue Audrey Remy. Même si certaines ne jouent pas toujours, elles nous soutiennent et nous encouragent. Et quand elles ont leur chance, elles répondent présentes.» Maeva Sogan (deux assists) en pointe ou Emeline von Dach (un but, une grosse activité dans l’entrejeu) en sont le parfait exemple.

« «C’est vraiment un joli projet. Si on monte, cela va encore attirer d’autres joueuses.» Audrey Remy »

Même en cas de défaite à Lucerne, Yverdon pourrait tout de même être promu, suivant le résultat entre Sion et Thoune. En cas d’égalité de points, c’est la différence de buts qui fait foi. A ce niveau, la victoire 1-4 de Lucerne à Thoune a bien aidé les Nord-Vaudoises, qui ont désormais trois longueurs et six buts «d’avance» (+5 contre -1) sur les Bernoises. Le fait d’avoir commencé le derby alors que le résultat de l’autre match était connu a-t-il aidé YSF? «On l’ignorait, explique Audrey Remy. On savait juste que Thoune avait ouvert le score. Je l’ai appris à la fin du match.» Yverdon Sport ne veut compter que sur ses forces pour passer à l’échelon supérieur.

C’est d’ailleurs ce challenge qui a poussé la milieu de terrain de 24 ans à quitter la capitale cet hiver pour le Nord vaudois. Un choix «pas si évident que cela à faire», dans la mesure où Young Boys était qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse et avait remporté le championnat l’année dernière. «Je voulais un changement, j'avais peu de temps de jeu là-bas. L’opportunité s’est présentée et je l’ai prise.» Un retour au Stade municipal.

Alors qu’elle était en prêt, Audrey Remy a déjà connu les joies d’une promotion en Super League avec Yverdon, au terme de l’exercice 2020/21. «Depuis YSF s’est beaucoup développé, notamment pour tous les petits à côté. On est aussi plus considérées dans le club. C’est vraiment intéressant qu’un club romand grandisse ainsi. C’est vraiment un joli projet. Si on monte, cela va encore attirer d’autres joueuses.» Pour la Super League, tous les signaux sont aux Vertes.



