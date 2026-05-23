Yverdon ne laisse aucune chance au FC Sion Féminin

Les Nord-Vaudoises se sont largement imposée contre les Valaisannes, samedi au Stade municipal (5-0). Il leur manque un point pour valider leur promotion dans l'élite.

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

Yverdon jouera sa saison - la promotion en Women's Super League - le week-end prochain à Lucerne. Samedi, pour leur dernier match de la saison devant leur public, les Nord-Vaudoises ont largement dominé Sion (5-0) pour aborder la dernière rencontre du tour de promotion/relégation en position de force. Elles comptent trois points de plus que Thoune et un goal average favorable (+5 contre -1).

Au coup d'envoi, Yverdon savait que Lucerne avait surclassé Thoune un peu plus tôt dans l'après-midi (1-4) et que réaliser un carton lui permettrait de faire un grand pas vers l'élite. Mais, en l'absence de sa meilleure buteuse, Inès Khiri, suspendue à la suite de son expulsion le week-end passé, et de Kaia Grande, Arnaud Vialatte se trouvait privée de deux attaquantes importantes. Cela n'a toutefois pas empêché ses protégées de trouver le chemin des filets.

Deux buts qui font mal

Même si la première occasion est à mettre à l'actif des visiteuses, une reprise trop enlevée de Léa Abadou sur corner (2e), YSF a étouffé ses adversaires avec son pressing. La mauvaise relance d'Elise Rebord a bien failli permettre à Maevan Sogan d'ouvrir le score mais Abadou a sauvé sur sa ligne (5e). La gardienne valaisanne de 18 ans a ensuite perdu le ballon sur Chloé Le Franc, sans que la capitaine yverdonnoise n'arrive à conclure (6e). La frappe de Michelle Sager, trop cadrée, était un autre exemple qui montrait que les Nord-Vaudoises étaient au rendez-vous.

Leurs efforts ont été récompensés après une très belle action collective. Lancée en profondeur sur le côté droit, Sager a centré au ras du sol pour Le Franc, qui n'a eu plus qu'à pousser la balle au fond (11e). Yverdon a continué à pousser mais Maeava Sogan n'a pas fait le bon choix (34e) avant de se heurter à Elise Rebond (37e). Peu en réussite, la centre-avant s'est ensuite muée en passeuse décisive, d'abord pour Emeline von Dach (44e) puis pour Chloé Le Franc (45e) afin de permettre aux Vertes de regagner les vestiaires avec trois longueurs d'avance.

En souffrance mais pas abattues, à l'image de la capitaine Inès Aymon, les Valaisannes ont tenté de se relever après la pause. Mais la reprise de Léa Abadou a été bien captée par Gilliane Roch (48e) et la tête de Maria Sanchez est passée par-dessus (50e). Ces alertes ont été prises au sérieux par YSF, qui a repris le contrôle des débats avec des occasions pour Audrey Remy (54e) et Michelle Sager (55e). La No 13 yverdonnoise a finalement été récompensée pour son gros travail sur le flanc droit en reprenant victorieusement un centre de Loelie Fior (59e). Et ce n'était pas fini: elle a même réalisé le doublé en toute fin de match (89e), une réussite qui pourrait s'avérer très importante dans le décompte final.





Pour YSF, tout se décidera donc samedi prochain au Hubelmatt Athletics Stadium de Lucerne (19h), contre une équipe déjà assurée du maintien. Un point suffira au bonheur nord-vaudois, voire une défaite suivant le résultat dans l'autre rencontre. De son côté, le FC Sion Féminin aura une dernière chance d'éviter le 0 pointé dans ce tour de promotion/relégation. Contre des Bernoises qui vont devoir attaquer à outrance, les Valaisannes voudront prouver qu'elles avaient bien leur place dans ces barrages.