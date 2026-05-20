Gros coup dur pour Servette Chênois avant la finale

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

«Je n'arrive toujours pas à m'y faire, mais peut-être qu'en écrivant ces lignes, je ferai un pas de plus vers l'acceptation.» Enith Salon a publié mardi sur Instagram un message chargé d'émotions après sa grave blessure survenue vendredi dernier à la toute fin de la demi-finale retour des play-off de Women's Super League contre Zurich. Le verdict est confirmé, la gardienne de Servette Chênois souffre d'une rupture du ligament croisé d'un genou. Le ménisque est également touché et elle sera éloignée des terrains durant une longue période.

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Un énorme coup dur pour l'équipe, mais surtout pour elle. «Vendredi dernier, j'ai eu l'impression que mon monde s'écroulait. D'un coup est arrivée cette seconde qui a tout changé, cet instant où j'ai réalisé ce qui venait de se passer, poursuit l'Espagnole de 24 ans. Ce sont des moments très durs et délicats, mais je suis sûre que je reviendrai, comme je l’ai déjà fait par le passé.» Même si elle était remplaçante, la portière avait été championne du monde avec la Roja lors de la Coupe du monde 2023 en Australie/Nouvelle-Zélande. Avant d'enchaîner les blessures.

17 blanchissages en grenat

Début 2024, Enith Salon s'est fracturée un doigt, manquant plus de trois mois de compétition avec Valence. Septembre de la même année, la gardienne a de nouveau été éloignée des terrains durant le même laps de temps pour une blessure similaire. A peine revenue au jeu, elle a été touchée aux ischio-jambiers en janvier 2025, entraînant une pause forcée de six semaines. Pas retenue pour l'Euro 2025 en Suisse, son transfert dans le club genevois l'été dernier devait lui permettre de retrouver son meilleur niveau. Mission accomplie jusqu'à ce nouveau coup dur.

Les stats parlent d'elles-mêmes, les prestations d'Enith Salon ne sont de loin pas étrangères à l'excellente saison que réussit le SFCCF. Titularisée à 20 reprises en championnat (play-off compris), la gardienne espagnole a réalisé 16 blanchissages, 17 en comptant la finale de la Coupe. Tout simplement hallucinant. Ses prestations lui ont même permis d'être à nouveau convoquée avec l'équipe d'Espagne d'Alexia Putellas en mars dernier pour le début des qualifications pour le Mondial au Brésil.

C'est donc sans sa No 1 que Servette Chênois se rendra à Berne lundi prochain pour la finale aller des play-off contre Young Boys (14h), le match retour étant agendé au vendredi 29 mai au Stade de Genève (19h). Les Bernoises chercheront à prendre leur revanche sur les Grenat qui les ont battues lors de la finale de la Coupe de Suisse le 29 mars dernier (1-0).