Paula Serrano offre la Coupe à Servette Chênois

Le Servette FC Chênois Féminin a remporté ce dimanche contre Young Boys la troisième Women's Cup de son histoire. Au club depuis 2018, Paula Serrano a inscrit le seul but d'une rencontre pauvre en occasions.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Servette FC Chênois Féminin a remporté ce dimanche à Winterthur la troisième Women's Cup de son histoire après 2023 et 2024. Comme lors de son premier sacre, Young Boys se trouvait sur son chemin. Et les Bernoises dominaient une première période pauvre en occasions de but. Enith Marcuello devait tout de même s'employer sur une reprise après une frappe de Lisa Josten (36e), puis sur une timide tête de Malaurie Granges (39e).

Les Servettiennes revenaient toutefois mieux des vestiaires et cadraient un premier envoi à la 49e. Un nouveau coup franc lointain mis dans la surface de réparation adverse par Daïna Bourma permettait cette fois-ci à Paula Serrano d'ouvrir la marque (50e). Un but libérateur pour des Genevoises jusque-là incapables de créer du danger dans le jeu. Servette était mieux dans la rencontre et manquait de doubler la mise par Anna Maria Simonsson. La Suédoise voyait sa frappe heurter l'extérieur du poteau du but bernois (64e).

Premier titre de la saison

Young Boys reprenait ensuite la maîtrise du jeu et trouvait la latte d'Enith Marcuello sur un corner rentrant de Lisa Josten (75e), Bernoise la plus dangereuse ce dimanche. Young Boys continuait de pousser pour tenter d'égaliser devant les 7587 spectateurs de la Schützenwiese. Mais la défense du SFCCF tenait bon jusqu'au coup de sifflet final.

Après la saison 2024-2025 conclue sans trophée, une anomalie pour le club genevois, le Servette FC Chênois Féminin, invaincue en tête de la Women's Super League, s'offre ainsi un premier titre cette année.