Les Servettiennes, déjà larges vainqueures à l'aller, ont remporté le match retour 2-0 face à Zurich ce vendredi au Stade de Genève. Les voici en finale du championnat, très probablement face à Young Boys.

Blick Sport

4-0 à l'aller, 2-0 au retour! Les Servettiennes n'ont jamais tremblé face à Zurich en demi-finale de play-off, s'imposant tranquillement ce vendredi au Stade de Genève.

Les Genevoises ont marqué en fin de match grâce à Laura Tufo et Maeva Salomon et se sont donc qualifiées pour la grande finale du championnat, elles qui ont déjà remporté la Coupe de Suisse et la saison régulière. La saison parfaite est donc dans le viseur.

La finale des play-off verra très certainement les Genevoises défier YB, vainqueur 3-1 au match aller à Saint-Gall. La finale se déroulera sur deux matches (les 25 et 29 mai), comme les quarts de finale et les demi-finales.

Sorti à la surprise générale par Grasshopper en quart de finale un an plus tôt, Servette Chênois a donc l'occasion de décrocher un troisième titre de champion après ceux glanés en 2021 et 2024. La formation genevoise a échoué à deux reprises en finale des play-off, en 2022 et en 2023, à chaque fois face à Zurich.