Kylian Mbappé affiche son ambition: décrocher son premier Ballon d'Or en 2026. Devenu le meilleur buteur en Coupes du monde, le Français se dit prêt pour enfin soulever ce trophée individuel tant attendu.

AFP Agence France-Presse

La superstar française du Real Madrid Kylian Mbappé a estimé mardi que cette année était «peut-être la bonne» pour remporter son premier Ballon d'Or après avoir «marqué l'histoire; du football en devenant le meilleur buteur en Coupes du monde, lors du Mondial 2026.

«Quand on joue pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, on nous associe forcément à ce genre de prix individuels. Quand les gens me croisent dans la rue, ils parlent de moi comme un potentiel Ballon d'Or. C'est vrai que j'ai marqué l'histoire cet été dans la compétition la plus prestigieuse du sport mondial, donc j'ai la sensation que c'est peut-être la bonne année pour le remporter», a déclaré Kylian Mbappé en conférence de presse à la veille de l'entrée en lice du Real Madrid en Champions League face à l'Inter Milan. «Mais le processus est encore long, et les journalistes sont libres de voter pour celui qu'ils considèrent comme le meilleur joueur du monde», a-t-il ajouté.

Kylian Mbappé d'accord avec José Mourinho

En l'absence d'un clair favori, le capitaine de l'équipe de France, devenu cet été le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, et du Mondial fait partie des prétendants au Ballon d'Or aux côtés du lauréat de 2025 Ousmane Dembélé, du buteur anglais du Bayern Munich Harry Kane, du champion du monde espagnol Rodri ou des Parisiens Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia.

Son entraîneur José Mourinho avait estimé la semaine passée que l'ex-attaquant du PSG méritait de remporter cette récompense, tandis que son homologue parisien Luis Enrique considère qu'elle doit obligatoirement revenir à l'un de ses joueurs, double champions d'Europe. Dans une autre réponse, Kylian Mbappé a reconnu qu'il pensait «toujours» être le meilleur joueur du monde, mais que «chacun a son opinion».

Toujours faim de victoires

A propos de l'élimination en demi-finale du Mondial face l'Espagne, l'attaquant français a concédé que cette défaite avait été particulièrement difficile à digérer: «C'était un moment difficile oui. Le plus dur, je ne sais pas, parce que j'ai perdu aussi une finale de Coupe du monde (2022) et une finale de Champions League (2020). Ce Mondial était vraiment une belle compétition, par rapport à la connexion que nous avons créée avec notre pays. Les gens ont apprécié notre manière de jouer, l'ambiance et l'énergie que renvoyait l'équipe, et l'image que nous avons donnée de la France au monde entier», a-t-il développé.

«On voulait vraiment gagner. Mais on a déjà remporté un Mondial (en 2018), on ne peut pas toujours y arriver. Que l'on gagne ou que l'on perde, on a toujours cette faim de gagner, parce que le jour où on perd cette envie, ce sera le jour de prendre notre retraite», a conclu Kylian Mbappé.