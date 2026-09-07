Ronald Koeman Jr., gardien de but de Telstar, a réalisé une performance historique face à Cambuur. Le fils de la légende des Oranje a inscrit un doublé sur penalties, sauvant un point pour son équipe.

Blick Sportdesk

Quelle soirée de football aux Pays-Bas! Ronald Koeman Jr. est entré dans l'histoire de l'Eredivisie grâce à une performance exceptionnelle. Le fils de la légende du football néerlandais Ronald Koeman a inscrit les deux buts du Telstar lors du match nul 2-2 contre le Cambuur — tous deux sur penalty. Jamais auparavant un gardien de but n'avait marqué deux fois lors d'un match de la première division néerlandaise.

Ronald Koeman Jr. égalise à la 101e

Pourtant, tout semblait indiquer que la soirée allait être amère pour Telstar. À la 22e minute, l'attaquant Nökkvi Thorisson a été expulsé après avoir reçu un carton rouge. Les locaux ont dû jouer en infériorité numérique, mais ils ont d'abord vaillamment résisté. Après la pause, Cambuur a frappé à deux reprises. Rafik El Arguioui a donné l'avantage aux visiteurs, puis Nicolas Binder a porté le score à 2-0 peu après. Telstar semblait battu… mais c'est alors que Koeman Jr. a frappé.

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Suite à une faute sur le joker Jelani Seedorf, l'arbitre a désigné le point de penalty. Le gardien a pris ses responsabilités et a transformé le penalty d'un tir superbe, portant le score à 1-2. Dans les dernières secondes du temps additionnel, Telstar a obtenu un nouveau penalty suite à une faute de main. Ronald Koeman Jr. a su garder son sang-froid même à la 101e minute et a permis à son équipe d'égaliser à 2-2... entrant ainsi dans les annales.