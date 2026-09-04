Kylian Mbappé plombe le Real Madrid, battu par le Betis

Kylian Mbappé a tout raté ce vendredi, dont un penalty dans les arrêts de jeu, et le Real Madrid a été battu 1-0 sur la pelouse du Betis. Première défaite depuis son retour pour José Mourinho, plombé par son attaquant français.

Blick Sport

Comme d'habitude, c'est lui qui a le plus tiré au but. Comme depuis le début de la saison, José Mourinho ne l'a pas sorti malgré son manque de précision et une nouvelle prestation indigente. Et comme souvent depuis son arrivée à Madrid, Kylian Mbappé a plombé le jeu collectif de son équipe. Mais surtout, l'attaquant français a tout raté devant le but, y compris un penalty dans les arrêts de jeu. Et le Real Madrid a été battu 1-0 à Séville par le Betis, pour la première défaite de José Mourinho depuis son retour à la Maison Blanche.

Le seul but a été inscrit par l’Irlandais Troy Parrott, qui a marqué pour la première fois pour son nouveau club après son transfert en provenance de l'AZ Alkmaar. L'attaquant a trouvé le chemin des filets sur un corner à la 81e minute.

Le Real Madrid, qui avait débuté le championnat avec trois victoires, a eu une énorme occasion d'égaliser dans le temps additionnel lorsque l'arbitre a désigné le point de penalty. Mais Kylian Mbappé a tiré sur le gardien sévillan Alvaro Valles.