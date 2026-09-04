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Le Français a tout raté
Kylian Mbappé plombe le Real Madrid, battu par le Betis

Kylian Mbappé a tout raté ce vendredi, dont un penalty dans les arrêts de jeu, et le Real Madrid a été battu 1-0 sur la pelouse du Betis. Première défaite depuis son retour pour José Mourinho, plombé par son attaquant français.
Publié: il y a 25 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Kylian Mbappé a tout raté ce vendredi, dont le penalty de l'égalisation.
Photo: AP Photo/Jose Breton
Blick Sport

Comme d'habitude, c'est lui qui a le plus tiré au but. Comme depuis le début de la saison, José Mourinho ne l'a pas sorti malgré son manque de précision et une nouvelle prestation indigente. Et comme souvent depuis son arrivée à Madrid, Kylian Mbappé a plombé le jeu collectif de son équipe. Mais surtout, l'attaquant français a tout raté devant le but, y compris un penalty dans les arrêts de jeu. Et le Real Madrid a été battu 1-0 à Séville par le Betis, pour la première défaite de José Mourinho depuis son retour à la Maison Blanche.

Le seul but a été inscrit par l’Irlandais Troy Parrott, qui a marqué pour la première fois pour son nouveau club après son transfert en provenance de l'AZ Alkmaar. L'attaquant a trouvé le chemin des filets sur un corner à la 81e minute.

Le Real Madrid, qui avait débuté le championnat avec trois victoires, a eu une énorme occasion d'égaliser dans le temps additionnel lorsque l'arbitre a désigné le point de penalty. Mais Kylian Mbappé a tiré sur le gardien sévillan Alvaro Valles.

LaLiga 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
3
10
9
2
Real Madrid
Real Madrid
4
7
9
3
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
4
0
9
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
3
4
7
5
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
3
4
7
6
CA Osasuna
CA Osasuna
3
2
7
7
FC Séville
FC Séville
3
1
6
8
La Corogne
La Corogne
3
2
5
9
Levante UD
Levante UD
3
0
4
9
Racing Santander
Racing Santander
3
0
4
11
Real Sociedad
Real Sociedad
4
-3
4
12
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
3
1
3
13
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
3
-2
3
14
Getafe CF
Getafe CF
3
-3
3
15
Villarreal CF
Villarreal CF
3
-1
2
16
Celta Vigo
Celta Vigo
4
-3
2
17
Valence CF
Valence CF
3
-3
1
18
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
3
-4
1
19
CF Elche
CF Elche
3
-6
1
20
Malaga CF
Malaga CF
3
-6
1
Ligue des Champions
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Qualification pour la Ligue Conférence
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