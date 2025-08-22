Voici pourquoi Leon Avdullahu doit choisir la Nati

Courtisé par le Kosovo, Leon Avdullahu (21 ans) doit trancher son avenir international. Blick détaille pourquoi le milieu défensif formé au FC Bâle, désormais à Hoffenheim, aurait tout intérêt à poursuivre sa carrière en équipe de Suisse.

Quelle nation choisira Leon Avdullahu? Photo: Sven Thomann

Christian Finkbeiner et Stefan Kreis

Après Eman Kospo (Bosnie-Herzégovine), l’ASF va-t-elle perdre un autre grand talent? L’international junior Leon Avdullahu (21 ans) est vivement sollicité par le Kosovo, pays d’origine de ses parents. Le nouveau directeur de l’ASF, Peter Knäbel, en a fait un dossier prioritaire, selon Blick. Avec le sélectionneur Murat Yakin et son adjoint Davide Callà, il a rendu visite au milieu défensif dans son club d’Hoffenheim.

Avdullahu s’est imposé comme la révélation de ces derniers mois. 71 matches disputés avec le FC Bâle. Et cela à 21 ans, dans un rôle central. Organisateur du jeu du double champion, doté d’un taux de réussite à la passe impressionnant et très solide dans les duels. Son départ cet été explique en partie les difficultés défensives du FCB en ce début de saison.

Plus de chances de jouer les grands tournois avec la Suisse

L’ASF a des arguments pour convaincre Avdullahu de rester. Le Kosovo, 95e au classement FIFA (contre 19e rang pour la Suisse), a peu de chances d’atteindre les phases finales de Coupe du monde ou d’Euro, malgré le passage à des formats élargis. Depuis 2004, la Suisse n’a raté qu’un seul grand tournoi (l’Euro 2012). Avdullahu doit devenir un pilier pour prolonger cette série.

Même si les précédents duels entre les deux pays se sont soldés par des matches nuls, la Nati dispose d’un effectif bien supérieur à celui du Kosovo, dont les meilleurs joueurs actuels sont Edon Zhegrova, proche d’un transfert depuis Lille, ou Elvis Rexhbecaj (Augsbourg). Quelques éléments de Super League complètent l’équipe de Franco Foda (Bledian Krasniqi, Amir Saipi, Donat Rrudhani, Kreshnik Hajrizi).

Un rôle dans la succession de Xhaka et Freuler

Au Kosovo, Avdullahu serait assuré d’être titulaire. En Suisse, la concurrence est plus rude. Le capitaine Granit Xhaka (32 ans) et Remo Freuler (33 ans) sont encore là. Mais après la Coupe du monde 2026, une relève s’annonce, dans laquelle Avdullahu et Ardon Jashari (Milan) pourraient succéder aux deux vétérans. En attendant, Avdullahu aurait l’occasion de progresser dans l’ombre de ces cadres.

Faire le choix de la Suisse serait aussi payant pour sa carrière. Né et formé à Gerlafingen (SO), il évoluerait dans une vitrine mieux cotée sur le marché des transferts, les internationaux suisses étant plus valorisés que les kosovars, notamment en cas de grosses performances en phase finale.

L'’estime au cœur de sa décision

Le talent du joueur ne laisse personne indifférent. Cet hiver, Porto, Mönchengladbach et plusieurs clubs anglais se sont intéressés à lui. Il a finalement opté pour Hoffenheim, ce qui a surpris certains. Pourquoi ce choix? «Parce que j’ai ressenti de l’estime dès le début. Le club me suivait depuis longtemps, avait un plan clair pour moi et voulait me faire progresser au maximum», explique-t-il.

C’est exactement ce qu’il attend de l’ASF, et la raison pour laquelle Knäbel et Yakin se sont mobilisés. Aussi difficile que puisse être ce choix pour un binational au cœur partagé, une seule voie s’impose sur le plan sportif: qu’Avdullahu poursuive son aventure avec la Suisse. À condition que l’ASF le fasse se sentir pleinement désiré – avec un vrai projet pour lui.