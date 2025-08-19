Morgan Poaty: «Le Lausanne-Sport m'a convaincu de rester»

Morgan Poaty ne s'en cache pas: il était tout proche de monter dans l'avion pour Sofia. Mais il a au final décider de rester à Lausanne. «Je suis très fier d'avoir signé jusqu'en 2028», commente, pour Blick, le latéral congolais.

Morgan Poaty a été convaincu de rester à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler a vu partir Noë Dussenne en ce début de semaine, mais a pu se réjouir de la prolongation de contrat de Morgan Poaty, dont la prolongation de contrat jusqu'en juin 2028, a été annoncée au lendemain du retour d'Astana. «Il y avait de longues discussions. Est-ce qu'il va partir, est-qu'il va accepter les offres? Au final, il a fait ce que son coeur lui a dit: rester à Lausanne», assure l'Allemand, un brin lyrique.

«Morgan est accepté ici, il est respecté, il est aimé même. C'est un bon joueur et un bon type, et parfois il faut le pousser. Je le fais tous les jours», sourit l'entraîneur du LS, qui en fait, comme Ludovic Magnin avant lui, un titulaire indiscutable sur le flanc gauche.

L'international congolais, âgé de 28 ans et arrivé voilà deux ans de Seraing, en Belgique, s'est entretenu quelques instants avec Blick au sortir de la qualification du LS face à Vevey (2-1) en Coupe de Suisse, alors que de nombreux enfants se pressaient autour de lui et tentaient d'obtenir maillot, short et chaussettes.

Photo: keystone-sda.ch

Morgan, tous ces jeunes supporters autour de nous, c'est plutôt sympa comme ambiance, non?

Oui, on est proches du public et personnellement j'adore ça. J'aimais beaucoup, quand j'avais leur âge, pouvoir approcher les joueurs pros et ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Je peux même dire que ces matches de Coupe, c'est un grand plaisir.

As-tu des souvenirs identiques de ton enfance?

Oui, bien sûr! J'allais souvent à Toulouse, j'étais un fan de Daniel Congré, avec qui j'ai même joué après (rires)! Quand j'ai récupéré son maillot, j'étais le gamin le plus heureux du monde. Donc bien sûr que je me mets à la place de ces jeunes, ce sont de super moments.

Tu vas en vivre d'autres, vu que la bonne nouvelle pour le LS et ses fans, c'est que tu as resigné pour trois ans, jusqu'à l'été 2028.

Ce n'est pas ce qui était prévu de base, mais c'est un honneur et une fierté de rester pour les trois prochaines années à Lausanne. Ce que je vis aujourd'hui, c'était vraiment ce que j'espérais depuis mon arrivée, et ça s'est fait comme ça, à la fin, c'est génial. Je suis très très fier de pouvoir prolonger, parce que ça récompense mes deux ans de travail ici.

Tu dis que ce n'était pas prévu. Tu as failli partir au CSKA Sofia, c'est ça?

Oui, j'allais signer, c'est vrai. Mais ce n'est plus le cas. Dans le foot, tout peut changer jusqu'au dernier moment. Le club m'a proposé de renouveler pour trois ans et je suis très heureux ici. C'était la meilleure décision.

Concrètement, le Lausanne-Sport t'a convaincu de changer d'avis et de rester, je comprends bien?

Oui. Lausanne a toujours voulu que je reste. On discute depuis trois ou quatre mois maintenant et ils ont montré qu'ils le voulaient vraiment. Et c'était ce que je voulais aussi. Ma famille est très heureuse ici à Lausanne, et pour ma fille de deux ans, la Suisse c'est parfait. On est les gens les plus heureux du monde ici à Lausanne, on joue dans un stade qui se remplit petit à petit. C'est que du bonheur.

Photo: keystone-sda.ch

Noë Dussenne va lui partir, par contre. J'imagine que ça doit quand même te faire un peu mal, non?

C'est vrai que que ce sera une grande perte pour moi et pour le club. Il y a l'amitié que j'ai développé avec lui, mais aussi le joueur, qui va nous manquer.

Et voilà qu'arrive déjà cette double confrontation face à Besiktas! A quel point crois-tu à l'exploit?

La première chose que j'ai envie de te répondre, c'est que les matches à La Tuilière ont rarement été faciles pour les équipes adverses. Que ce soit Besiktas ou un autre, ça peut être compliqué pour eux, parce qu'on est une équipe complètement différente à l'extérieur et à la maison, sur notre synthétique et avec les supporters qui sont à fond derrière nous. Le stade sera plein, ça va être une ambiance incroyable. On veut faire un gros match et réussir le meilleur résultat possible avant d'aller à Istanbul.



