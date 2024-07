Le champion bascule dans la crise

Rien ne va plus pour les Young Boys et Partrick Rahmen! Battus 4-0 à St. Gall, les Bernois ont concédé leur troisième défaite de rang, leur entraîneur sa... dixième.

Sandro Lauper (gauche), David von Ballmoos (centre) et Tanguy Zoukrou (droite) ont vécu un sombre dimanche à Saint-Gall.

ATS Agence télégraphique suisse

Avec ce nouveau revers, le technicien bâlois, qui avait perdu ses sept derniers matches à la tête du FC Winterthour au printemps dernier, se retrouve dans une position presque intenable. Il jouera sans doute sa tête dimanche prochain contre le FC Zurich, si elle n’a pas roulé avant.

Comme lors des défaites face au FC Sion (2-1) et le Servette FC (3-1), l’équipe qui a gagné six des sept derniers championnats a laissé une impression bien triste à St. Gall. L’entraîneur ne peut pas être tenu pour seul responsable de ce naufrage. Le directeur sportif Steve von Bergen n’a pas, depuis de longs mois, la main heureuse avec les transferts. Celui du Français Tangui Zoukrou, relégué la saison dernière en D3 avec Troyes, qui a bu la tasse dimanche face au tranchant des attaquants adverses, est ainsi le parfait exemple d'un choix discutable.

«Lanterne rouge» de la Super League, les Young Boys accusent 9 points de retard sur le Servette FC et 6 sur le FC Lugano et le FC Zurich, deux équipes qui ont joué un match en moins. Le FC Zurich a remporté 3-2 un derby zurichois enlevé au Letzigrund contre le FC Winterthour. Le football alerte du FCZ contraste bien en ce début de saison avec le onze sans vie des Young Boys. Une semaine suffira-t-elle aux Bernois pour retrouver un certain lustre ? Il est permis d’en douter.