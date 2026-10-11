Une victoire pour Jocelyn Gourvennec, aussi

Le Servette FC s'est magnifiquement imposé 3-0 face à Sion samedi dans un derby du Rhône à sens unique. La victoire est belle, également pour Jocelyn Gourvennec, qui a eu l'intelligence et le caractère de continuer sur la ligne qu'il avait lui-même tracée.

«C'est le match le plus complet depuis que je suis arrivé à Servette, pas seulement depuis le début de la saison.» Jocelyn Gourvennec a forcément apprécié ce que ses joueurs ont montré ce samedi face à Sion (3-0) au cours d'un derby du Rhône à sens unique, surtout en première période. «Et en plus, ils l'ont fait face à un adversaire de qualité, une équipe qui est forte si on lui laisse la possibilité d'installer son jeu», a enchaîné le Breton, lequel a aimé l'entame de match de son équipe. «On a réussi à les bousculer. Mais ce n'est pas la première fois qu'on commence bien un match. Quand on le faisait, on ne validait pas toujours. Là, on l'a fait, en menant 2-0 d'entrée.» Après dix-huit minutes précisément. Sion ne s'en est jamais remis et Servette s'est envolé vers une victoire très convaincante, même si la deuxième période a été moins flamboyante.

Jocelyn Gourvennec a enfin eu le temps de travailler et cela s'est vu

Cette victoire est-elle le début de quelque chose? Jocelyn Gourvennec avait souligné que la fin du mercato représentait un nouveau départ dans ce championnat et ses arguments méritaient d'être entendus. Entre le psychodrame Dereck Kutesa et une ligne d'attaque intégralement reconstruite en toute fin de mercato seulement, les éléments perturbateurs ont été nombreux et les circonstances largement atténuantes. Mathis Lambourde est arrivé tôt, mais Kingstone Mutandwa, Jasper Karlsson et David Datro Fofana ont signé très tard et cette grande trêve internationale était l'occasion pour Jocelyn Gourvennec d'enfin pouvoir travailler en profondeur avec la majorité de son groupe, tout en déplorant les blessures de Miroslav Stevanovic et de David Datro Fofana. Le résultat s'est vu, indéniablement, tant le SFC a proposé des séquences de jeu intéressantes ce samedi.

Ce succès fait du bien à tout le monde à Genève: déjà parce qu'il a été acquis face au FC Sion, ce qui est une très bonne nouvelle pour les supporters grenat. Mais cette victoire fait également du bien à Jocelyn Gourvennec, car elle vient conforter une méthode. Le plus réjouissant est que Servette a gagné selon les préceptes de son entraîneur et pas au prix d'un hypothétique changement de cap, lequel aurait été dicté par une certaine urgence. L'entraîneur du SFC a eu l'intelligence, et le caractère, de continuer sur le chemin qui est le sien depuis son arrivée, en demandant à son équipe de ne pas se renier, de percuter sur les ailes et de prendre des risques.

L'impitoyable peuple grenat des tribunes

Mieux: même en étant contesté par une frange de l'environnement grenat, dans ces si exigeantes tribunes de la Praille, le technicien a continué à miser de manière intelligente sur ses jeunes. Jarell Simo a été excellent au coeur du jeu, tandis que Thomas Lopes a été à créditer d'une partie correcte au poste de numéro 10. Ce travail-là, celui du renouvellement de l'effectif, avait été complètement délaissé avant l'arrivée du Breton et une partie de l'impitoyable peuple des tribunes et des réseaux sociaux oublie un peu trop tout le travail qui a été effectué en une année seulement par Jocelyn Gourvennec à ce niveau.

Tout comme il était particulièrement injuste, et on l'a pourtant vu passer, de calculer la moyenne de points depuis son arrivée en retranchant le tour contre la relégation, comme si les victoires fleuves et convaincantes face à Grasshopper, Lucerne, Lausanne et Winterthour n'avaient pas existé (sous quel prétexte, d'ailleurs?). Comme toujours, la vérité est dans la nuance et le jugement posé sur le travail de l'entraîneur français en a parfois cruellement manqué ces dernières semaines.

Lui-même n'a d'ailleurs pas voulu entrer dans ces considérations samedi, au sortir du succès face au FC Sion. «J'étais dans le travail, dans le processus d'amélioration continue. Et j'y suis toujours. On a fait un bon match, mais c'est tout. Le football, c'est chaque semaine.» Prochaine étape, vendredi en Coupe de Suisse à Rotkreuz, une équipe de 2e ligue interrégionale. Vu comment Servette a pris au sérieux le déplacement à Bavois (Promotion League) au premier tour (7-0), un accident semble plus qu'improbable.

Une ligne de trois qui permute derrière l'attaquant

Au-delà de la qualification qui s'annonce pour les 8es, il sera intéressant d'observer dans les prochaines semaines si les promesses entrevues sur les ailes se concrétisent encore plus. Jasper Karlsson a déjà laissé entrevoir un beau potentiel à gauche, tandis qu'à droite, Mathis Lambourde a été tout simplement excellent, se montrant également convaincant dans le repli défensif. Et comme Thomas Lopes a joué dans l'axe, mais a souvent permuté avec ses deux camarades pour se retrouver sur le côté, la menace servettienne a souvent été imprévisible et multiforme. «On a retrouvé ce qu'on avait mis en place en fin de saison dernière avec notamment Junior Kadile, Thomas Lopes, Jérémy Guillemenot et Miroslav Stevanovic», s'est réjoui Jocelyn Gourvennec, lequel a raison d'insister avec cette ligne de trois derrière un attaquant de pointe. Avec autant d'atouts sur les ailes, il serait dommage de s'en priver.