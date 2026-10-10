Un Servette flamboyant dynamite un triste FC Sion

Quel match de l'équipe de Jocelyn Gourvennec! Le Servette FC a dynamité 3-0 un pâle FC Sion ce samedi à La Praille. Un succès qui fait du bien pour les Grenat, surtout qu'il a été acquis avec la manière. Grande prestation de Jarell Simo, auteur d'un but.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette a bien travaillé durant la trêve internationale! Les Genevois ont livré une très belle prestation pour battre le FC Sion de manière tout à fait méritée ce samedi (3-0) dans une très belle ambiance au Stade de Genève. Près de 12'000 spectatrices et spectateurs ont assisté au récital des hommes de Jocelyn Gourvennec, lesquels ont été brillants en première période surtout.

Les Genevois menaient d'ailleurs 2-0 après 18 minutes grâce à des réussites de Houboulang Mendes pour le 1-0 à la 11e (bien servi par Pedro Naressi après une horrible relance plein axe de Franck Surdez) et de Jarrell Simo pour le deuxième à la 18e, sur un joli centre de Thomas Lopes consécutif à une passe ratée de Jan Kronig.

Didier Tholot réagit à la demi-heure

C'en était trop pour Didier Tholot qui réagissait avant la demi-heure en faisant entrer Rilind Nivokazi pour le très décevant Franck Surdez. Sion passait à deux attaquants pour tenter de gêner un peu ce souverain Servette FC, mais la seule véritable occasion valaisanne, signé Winsley Boteli à la 41e, a été sauvée par l'impeccable Edvinas Gertmonas, auteur de son meilleur match depuis son arrivée à Genève cet été. Le portier lituanien a été parfait dans les airs et rassurant au pied, ce qu'il n'avait jamais été depuis juillet.

Kingstone Mutandwa marque encore

Servette a été moins dominateur en deuxième période, laissant par séquences le ballon au FC Sion, mais a pu marquer le 3-0 à la suite d'un penalty obtenu par Mathis Lambourde et transformé puissamment par Kingstone Mutandwa (63e). La dernière demi-heure a été plus plate et Servette a pu voguer vers une victoire ultra-méritée et très convaincante.

Si beaucoup de Genevois ont brillé, le meilleur d'entre eux a sans doute été Jarrell Simo, lequel a célébré sa prolongation de contrat de manière très convaincante. Le jeune homme, auteur d'une très jolie réussite sur le 2-0, a mis beaucoup d'impact et de coeur dans tout ce qu'il faisait. Il a donné envie d'être revu et a sans doute gagné beaucoup de temps de jeu pour les prochaines journées.

Place désormais à la Coupe de Suisse, avec un déplacement vendredi à Rotkreuz (2e ligue inter) pour les Grenat et samedi à Cham (Promotion League) pour le FC Sion.