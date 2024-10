Baissé après la défaite 1-0 à Bâle. Mais l'entraîneur Partick Rahmen restera probablement l'entraîneur de Cheikh Niasse et Cie. Photo: TOTO MARTI 1/5

Alain Kunz

Une nouvelle chance pour Patrick Rahmen? Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Les indices de dimanche étaient clairs. La manière avec laquelle les membres de la direction sportive de Young Boys ont parlé avec une partie du staff et des joueurs cadres après la défaite face à Bâle laissait penser à «l'inquisition» de 2015. Cette année-là, le même événement s'était produit après le revers 4-0 d'YB à Monaco en qualification pour la Ligue des champions. Uli Forte se voyait d'ailleurs signifier son renvoi le lendemain.

Pas cette fois-ci, après avoir beaucoup parlé dimanche soir et ce lundi matin. Avec le coach notamment. Pendant que les joueurs «profitent» de leur jour de congé, on parle encore et encore au 71 Papiermühlestrasse de Berne.

Au final, YB donnera sans doute une nouvelle chance à Patrick Rahmen de sortir l'équipe de la crise. Apparemment, il a réussi à convaincre ses dirigeants qu'il y parviendrait. Et il y a effectivement de bonnes raisons pour les patrons bernois de croire que les principales faiblesses du club actuellement ne se situent pas uniquement chez leur entraîneur:

Beaucoup de malchance au niveau des blessures

Une incroyable série de blessures ne veut tout simplement pas s'arrêter. Ainsi, après son retour à la compétition, le capitaine Loris Benito se blesse à nouveau. De son côté, Facinet Conte, recruté pour remplacer Meschack Elia, qui souhaitait partir, se déchire un ligament croisé à l'entraînement. C'est d'ailleurs pour cela que le Congolais n'a pas pu quitter Berne cet été. Pour des raisons morales, la direction d'YB a refusé une offre venue de Russie. Cependant, le staff doit désormais composer avec un joueur mécontent, qui ne met plus un pied devant l'autre, qui semble apathique et qui se fait remarquer par son indiscipline.

Ensuite, lorsque l'on arrive enfin à la conclusion que l'on ne pourra pas disputer le championnat et la Ligue des champions avec la défense centrale existante et que l'on fait appel à un homme expérimenté en la personne de Patric Pfeiffer, celui-ci se blesse lors de ses débuts en coupe à Printse-Nendaz. Diagnostic: blessure à la cuisse. Durée de l'absence: six semaines. C'était justement il y a... six semaines. Mais l'Allemand se blesse à nouveau. Cette fois-ci à un ligament de la cheville, raison pour laquelle le premier tour devrait être terminé pour lui. A cela s'ajoute encore la longue absence de Saidy Janko, qui n'a pas encore pu jouer une seule minute cette saison.

Les transferts sont des échecs

Les transferts effectués cette saison en provenance de la Ligue 2 française n'ont pas répondu aux attentes. Ni Alan Virginius, ni Abdu Conté, ni Tanguy Zoukrou n'ont vraiment convaincu. Ce dernier accumule au moins les minutes de jeu en Super League. Il en va de même pour Zachary Athekame, recruté à Xamax. Mais YB n'a pas beaucoup de temps pour laisser les jeunes faire leurs preuves. Le service de scouting et de recrutement doit donc faire son autocritique. D'autant plus que l'entraîneur d'YB n'a pas eu son mot à dire sur le recrutement.

Et c'est peut-être également une erreur de ne pas avoir recruté un numéro six dominant. Rahmen ne s'y serait pas opposé. Sandro Lauper et Cheikh Niasse sont tout au plus moyens cette saison et se font remarquer par leur indiscipline. Le premier nommé sur le terrain, le second en dehors.

Quel est vraiment le rôle de Matteo Vanetta?

Avec l'ex-défenseur et ex-entraîneur intérimaire Matteo Vanetta, YB a fait appel à un troisième assistant pour améliorer la défense grâce à des entraînements spécifiques. Mais aussi parce que Zoltan Kadar et Enrico Schirinzi auraient donné trop peu d'impulsions à l'équipe. Le Tessinois est un tout autre homme, plus entreprenant. Et il parle parfaitement français, ce qui explique que la fraction francophone - qui représente tout de même la moitié des joueurs régulièrement alignés - en fasse un interlocuteur privilégié.

Prochaine réunion lundi soir

En fin de compte, trop peu de choses plaidaient contre l'octroi d'une dernière chance à Rahmen. La décision peut toutefois encore basculer en défaveur du coach puisqu'une nouvelle discussion est prévue pour lundi soir. Une destitution est cependant peu probable. Et si c'était le cas, cela ne serait de toute façon communiqué que mardi avant l'entraînement, car les joueurs ont congé ce lundi. Pour l'instant, c'est Rahmen qui dirigera cet entraînement.