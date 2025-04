Benjamin Mendy est blessé et absent jusqu'à la fin de la saison. Il est plus qu'incertain que le champion du monde français de 2018 revêtira à nouveau le maillot du FCZ. Son passage chez les Zurichois de la ville a été marqué par des déboires, de la malchance et des.

1/8 Benjamin Mendy au Home of FCZ à Zurich-Schwamendingen. Photo: Pius Koller

Christian Finkbeiner

66 jours se sont écoulés entre la signature de Benjamin Mendy (30 ans) par le FCZ et l’annonce de son indisponibilité jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure musculaire au mollet. Le bilan sportif du champion du monde 2018 est le suivant: huit apparitions, dont une de 90 minutes, 352 minutes de temps de jeu, une passe décisive, un carton jaune.

Malgré cela, le défenseur, ainsi que son parcours sur et en dehors du terrain, ont fait massivement les gros titres:

11 février: A 20h02, un communiqué de presse est diffusé: «Le FC Zurich engage le champion du monde français Benjamin Mendy». Le président Ancillo Canepa commente le transfert ainsi: «Nous sommes bien sûr très heureux et aussi un peu fiers d’avoir pu engager un joueur d’un tel niveau. Il sera aussi, et surtout, un soutien important pour nos jeunes joueurs». Pas un mot n’est dit sur le passé judiciaire du Français.

12 février: La Frauenzentrale Zürich critique sévèrement le transfert du nouveau défenseur du FCZ: «Les clubs de football ont une responsabilité sociale. Avec cet engagement, le FCZ contribue à la ‘rape culture’. Il envoie le message suivant: tant que tu joues bien, ton comportement envers les femmes n’a pas d’importance». Le président Canepa prend position dans Blick: «Nous connaissons les antécédents. Mais dans le cas présent, Mendy a été acquitté. Pour nous, il n’y avait — et il n’y a — aucune raison de douter de la justesse du traitement juridique. Les footballeurs connus sont souvent des cibles convoitées pour des poursuites, même en l’absence de faute, dans le but de leur extorquer une prime de silence. Il existe malheureusement quelques exemples de ce genre».

13 février: Le FCZ réagit également via un communiqué à la critique de la Frauenzentrale et affirme que les responsables connaissaient les antécédents de Benjamin Mendy, et que les faits avaient été soigneusement examinés avant sa signature. La procédure est close depuis plusieurs années devant un tribunal en Angleterre, et Mendy a été acquitté de toutes les charges.

22 février: Lors du match à domicile contre Yverdon, Mendy fait ses débuts en entrant en jeu à la 70e minute. C’est son premier match officiel depuis le 19 mai 2024. Quatre minutes plus tard, il prépare le but de la victoire (2-1). L’entraîneur Ricardo Moniz déclare après la rencontre: «Mendy était un risque parce qu’il n’est pas du tout en forme». Les supporters zurichois réservent un accueil glacial au Français à son entrée en jeu: beaucoup se taisent, certains sifflent. Avant le match, des tracts critiques sont collés autour du stade. Dans la feuille de virage Igang 3, la direction du club est pointée du doigt pour la manière dont elle a communiqué sur le transfert.

9 mars: Lors du match à domicile contre Servette (1-3), Mendy entre en jeu à la pause alors que le score est de 0-2. Dans les arrêts de jeu, une erreur du Français scelle le sort du match: il dévie le ballon de la tête directement dans la course du Servettien Alioune Ndoye, qui s’en va tromper Yannick Brecher.

30 mars: Le FCZ s’impose 2-1 dans le derby contre Grasshopper, mais une scène aurait pu faire basculer le match. Alors que le score est encore de 0-0, le latéral gauche assène un coup de pied à Benno Schmitz à la demi-heure de jeu et échappe de peu à l’exclusion. Il est remplacé à la pause. Le chef des arbitres, Daniel Wermelinger, déclare le lendemain: «Un carton rouge aurait été approprié».

2 avril: Le club zurichois affronte Lausanne à domicile, un match crucial dans la lutte pour la qualification européenne. Très tôt, les Zurichois sont menés au score, deux grosses erreurs de Mendy menant rapidement au 0-1. L’entraîneur Moniz (60 ans) parle «d’erreurs inacceptables».

5 avril: Lors du match nul à la Schützenwiese contre Winterthour, Mendy joue 90 minutes sur le flanc gauche de la défense et livre une prestation solide (note de Blick: 4). Ce sera son seul match disputé dans son intégralité.

12 avril: Le FCZ s’incline 4-0 face à Bâle, malgré une bonne entame de match. Mendy entre en jeu peu après la pause et contribue, par sa performance très faible (note de Blick: 2), à l’effondrement de l’équipe.

12/13 avril: L'humiliation face au FCB et la blessure à venir n’empêchent pas le Français de s’immerger dans la vie nocturne zurichoise. Le joueur fait la fête jusqu’au petit matin dans l’ancien entrepôt de Jelmoli. Certes, Mendy ne risque pas de sanctions de la part du club, mais l’entraîneur Moniz déclare: «Après un 0-4, tu ne peux pas te permettre ce genre de choses vis-à-vis des fans».

17 avril: Le FCZ annonce que Mendy s’est déchiré un muscle du mollet lors du match contre Bâle, et qu’il sera absent durant quatre semaines. Son entraîneur confirme que sa saison est terminée: «Il n’a pas apporté ce que l’on attendait d’un joueur de son statut».

L’aventure zurichoise de Mendy est-elle déjà terminée, malgré un contrat courant jusqu’à l’été 2026? «Il n’a pas encore montré qu’il était une option, il faut être honnête», conclut Moniz.