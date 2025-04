Xherdan Shaqiri doit-il réintégrer l'équipe nationale?

1/7 Xherdan Shaqiri enchante le FCB avec ses excellentes performances: devrait-il revenir en équipe de Suisse? Photo: Toto Marti

Christian Finkbeiner

30 points en 31 matchs officiels, quatre buts et deux assists rien que dans les quatre derniers matchs de ligue, dans laquelle le FC Bâle a vraiment pris son envol. Xherdan Shaqiri est le joueur le plus en vue de Super League. La performance du capitaine bâlois lors du 4-0 de samedi contre Zurich a été brillante, à tel point qu’il convient de se poser la question: Xherdan Shaqiri doit-il revenir en équipe nationale?

Le joueur a disputé 125 matches internationaux. Il a marqué 32 buts, dont certains de rêve, et a participé à sept phases finales avec la Suisse avant de prendre sa retraite l’été dernier après l’Euro en Allemagne. Dans une grande interview accordée à Blick à la fin de l’année dernière, Xherdan Shaqiri avait certes exclu un retour en équipe nationale, mais il a laissé une petite porte ouverte: «Ne jamais dire jamais, c’est ce qu’on dit dans le monde du football», avait-il déclaré.

Depuis sa retraite, la Nati n’a remporté qu’un seul de ses huit matches, le dernier en date étant le 3-1 contre le Luxembourg en match amical à Saint-Gall. Alors que deux matches internationaux sont prévus outre-Atlantique en juin contre les hôtes de la Coupe du monde, les États-Unis et le Mexique, ce sera tout ou rien en l’espace de 75 jours contre le Kosovo, la Suède et la Slovénie en automne dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde.

Selon les informations de Blick, rien n’indique que l’entraîneur de la Nati Murat Yakin songe à convaincre Shaqiri de se remettre le couvert. Mais le chapitre Nati est-il définitivement clos pour le chouchou du public? Blick fait le point avec divers experts. Et ceux-ci sont partagés.

Giorgio Contini, entraîneur d’YB et ancien assistant de l’équipe nationale:

«Shaq a décidé après l’Euro qu’il voulait se retirer. Des joueurs comme lui valent de l’or parce qu’ils peuvent toujours faire bouger les choses, ce qu’il a d’ailleurs montré à l’Euro, entre autres avec son but contre l’Écosse. S’il a le bon état d’esprit et que ses interventions sont bien dosées, il pourrait encore être précieux pour la Nati.»

René Weiler, directeur sportif de Servette:

«Shaqiri sait mieux que quiconque que le niveau en Suisse est gérable. Ici, on joue avec une intensité et une qualité moindres. Il en profite, et la ligue aussi. Pour celle-ci et le FC Bâle, Xherdan est un grand enrichissement, il devrait en profiter et continuer à le faire. En équipe nationale, il a trouvé le bon moment pour se retirer dignement après une carrière magnifique.»

Beni Huggel, 41 sélections, consultant TV:

«Shaq pourrait aider la Nati, mais il n’y a rien de décisif à faire en ce moment en équipe nationale. S’il peut maintenir sa forme au-delà de la pause estivale, il pourrait être une variante offensive intéressante pour les matches de qualification à la Coupe du monde.»

Blerim Dzemaili, 69 sélections, consultant TV:

«Le fait qu’il puisse se concentrer uniquement sur le club en ce moment lui donne des ailes. La double charge de travail n’a pas été facile pour lui à un âge un peu avancé, il a été souvent blessé. Un retour en équipe nationale serait peut-être risqué dans sa situation, sur le plan physique. Mais il est clair que Shaq était l’un des meilleurs joueurs de la Nati. Sa qualité a toujours fait du bien à l’équipe nationale. La question qu’il devra se poser sera de savoir s’il veut y être un joueur de complément. Accepterait-il ce rôle? C’est à lui de répondre à cette question. Qualitativement, nous n’avons pas à en discuter, il serait toujours l’un des meilleurs.»

Fabienne Humm, 80 sélections:

«Un retour de Shaqiri en équipe nationale? Plutôt non, car Shaq n’en a pas besoin. Le fait qu’il ne soit plus dans l’équipe nationale est peut-être l’une des raisons pour lesquelles il est actuellement en si bonne forme. Car il a maintenant suffisamment de temps de récupération et peut se concentrer sur son corps. On le voit d’ailleurs, il est moins souvent blessé qu’avant.»

Rolf Fringer, ex-entraîneur de l’équipe nationale:

«Cette idée est trop simpliste pour moi. Ce n’est pas parce que Shaqiri joue bien au FCB qu’il va s’imposer en équipe nationale. C’est un joueur qui a besoin de toutes les libertés – et il les a à Bâle. Mais au niveau international, ce rôle n’existe pratiquement plus.»

Uli Forte, entraîneur de Winterthour:

«Shaqiri s’épanouit vraiment depuis qu’il est de retour en Suisse et au FC Bâle. Au début, il avait un peu de mal parce qu’il n’avait pas joué depuis longtemps et qu’il devait trouver le rythme. Désormais, il se met de mieux en mieux dans le bain. Dans son état actuel, il sera difficile pour Muri de se passer de lui. Mais à la fin, ils devront s’arranger entre eux. Je vois qu’il est décisif dans chaque match de bon niveau: il joue pour le titre. Pour moi, il est concevable qu’il fasse son retour.»

Carlos Varela, ex-joueur du FCB:

«Indépendamment du niveau dont fait preuve Shaq, un retour ne serait pas une bonne idée, selon moi. Cela enverrait un mauvais message. Il a de très bonnes statistiques et est décisif à Bâle, mais nous parlons ici de la Super League. Nous ne devons pas discuter de ses qualités, mais aujourd’hui, en équipe nationale, il faut donner des responsabilités aux jeunes. Dan Ndoye, Ruben Vargas – c’est à eux d’écrire leur histoire, de prendre leurs responsabilités et d’affronter aussi les critiques. Si Shaq revenait, cela pourrait couper les ailes de cette nouvelle génération. De plus, il faut dire clairement qu’il a 30 minutes de très haut niveau international dans les jambes, pas plus.»