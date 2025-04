Le FC Bâle se bat pour neuf millions de francs

Riccardo Calafiori a été transféré l'été dernier de Bologne à Arsenal pour environ 45 millions de francs. Photo: keystone-sda.ch

Lucas Werder

Officiellement, le transfert record du FC Bâle s'appelle toujours Breel Embolo. Grâce à son transfert à Schalke, l'attaquant de la Nati a fait entrer 26,5 millions d'euros dans les caisses du club rhénan en 2016. Toutefois, les Bâlois ont empoché une somme similaire avec un autre joueur: Riccardo Calafiori.

Le FCB a vendu l'Italien à Bologne à l'été 2023 pour 4 millions, mais le gros chèque a suivi un an plus tard. En raison d'une participation à la revente d'environ 50%, le leader de la Super League a en réalité touché le pactole l'été dernier, lorsque Riccardo Calafiori a quitté Bologne pour Arsenal pour 45 millions. Les Bâlois obtiennent ainsi des recettes totales d'environ 26 millions.

La Roma insiste sur la clause

Le grand problème, c'est que Bâle doit en céder une partie non négligeable au club formateur de Riccardo Calafiori, l'AS Roma. Les Romains ont également insisté sur une participation à la revente lorsqu'ils ont transféré le joueur sur les bords du Rhin en 2022. Le FCB s'y est conformé lors de la première vente de Riccardo Calafiori. Mais le club de Serie A estime que cette clause doit également s'appliquer à tous les transferts ultérieurs.

C'est pourquoi la Roma exige désormais 40% des 23 millions que le FCB a encaissés grâce au transfert de Riccardo Calafiori à Arsenal. Cela représente environ 9 millions. Mais la direction bâloise autour de David Degen voit les choses autrement. Actuellement, les deux clubs sont en négociation devant le Tribunal international du sport à Lausanne.

Le FCB compte sur un compromis

Au FC Bâle, on se montre confiant et on part du principe que l'affaire sera réglée cette année encore. Selon le directeur financier René Heiniger, différents scénarios sont envisageables. D'un verdict à une solution de compromis.

Pour des raisons de sécurité, les responsables bâlois se sont néanmoins préparés au «pire des cas», du moins d'un point de vue comptable. Dans le rapport annuel de l'année dernière, la somme totale que les Romains exigent du FCB est incluse dans les dépenses de transfert. Si les Bâlois ne devaient effectivement en régler qu'une partie, cette somme serait comptabilisée comme recettes de transfert extraordinaires pour l'année en cours.