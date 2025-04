Renato Steffen et Antonios Papadopoulos, coéquipiers à Lugano, se sont battus à l'entraînement. Le capitaine, et international suisse, s'est même blessé à la main.

Renato Steffen et un autre joueur de Lugano se sont battus à l'entraînement

1/4 Renato Steffen se dispute avec Antonios Papadopoulos lors de l'entraînement de Lugano. Photo: Pius Koller

Comme le rapporte la RSI lundi soir, Renato Steffen et Antonios Papadopoulos en sont venus aux mains à la fin d'un entraînement du FC Lugano avant le match contre Saint-Gall.

La dispute a commencé par un échange de mots et a dégénéré en gifles et en bagarre. L'entraîneur Mattia Croci-Torti a dû intervenir personnellement pour séparer et calmer les deux belligérants.

Renato Steffen souffre d'une microfracture

A la suite de cet incident, Renato Steffen, capitaine du club tessinois, a subi une micro-fracture à la main, raison pour laquelle il a joué contre le FC Saint-Gall avec un bandage très visible. Le défenseur Antonios Papadopoulos était lui aussi titulaire dimanche malgré l'incident.

L'ambiance au Tessin a sans aucun doute déjà été meilleure. Mais les nerfs semblent désormais à vif. Le club, considéré par de nombreux experts comme un candidat au titre au début de la saison, n'a récolté que onze points lors des onze derniers matchs de championnat et a glissé à la cinquième place.

Interrogée par la RSI, la direction du club a fait savoir que l'affaire avait été réglée en interne et qu'elle ne donnerait pas plus de détails. En outre, le club a souligné que la situation entre les joueurs avait été réglée.