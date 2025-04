1/6 Giorgio Contini, l'entraîneur d'YB, annonce un message interne à ses joueurs. Photo: keystone-sda.ch

Lucas Werder

La grande course-poursuite bernoise s’achève sur un crash frontal. Après la gifle 5-0 reçue à Lucerne, YB se retrouve soudain de nouveau à huit points du leader bâlois. Et au classement annuel, le FCB passe aussi devant.

Le titre est-il définitivement perdu à six journées de la fin? «Je n’ai jamais eu le temps de rêver au titre de champion. J’avais d’autres choses à faire», lâche Giorgio Contini.

L’échec a néanmoins laissé des traces chez l’entraîneur bernois : «Il faut trouver les bons mots au bon moment. Mais je ne vais pas m’exprimer publiquement sous le coup de l’émotion», déclare-t-il. Il promet toutefois: «Les joueurs vont très vite comprendre ce que j’ai vu aujourd’hui en les observant.»

Giorgio Contini et sa déclaration énigmatique

Comment expliquer que son équipe, après une année jusque-là convaincante, livre deux prestations aussi faibles en une semaine?

Le week-end dernier déjà, les Bernois avaient laissé filer deux points à domicile contre Yverdon (1-1) — et s’en étaient même bien sortis. «Je sais exactement où le bât blesse. Mais si je disais ce que je sais, cela ferait la une de vos journaux pendant les quatre prochaines semaines», glisse Giorgio Contini.

La crise est réelle dans les coulisses d'YB, et ce depuis le début de saison. Le nouvel entraîneur n’a, jusqu’ici, pas réussi à changer les choses. «Contrairement à moi, les joueurs sont là depuis le début de la saison et ont parcouru un long chemin», souligne Giorgio Contini. «Malgré cela, ces dernières semaines, nous avions réussi à livrer de bonnes prestations.»

Contre Lucerne, plus rien. Et en l’espace de 90 minutes, YB a exposé de manière criante l’un des grands problèmes de sa saison: lorsqu’il surfe sur une bonne dynamique, le champion en série sait enchaîner, comme ce printemps avec neuf victoires en onze matches. Mais face aux coups durs, YB ne semble plus savoir comment réagir. Il n’y a pas d’autre explication au naufrage de Lucerne.