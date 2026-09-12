Young Boys et Lugano se quittent dos à dos

Young Boys et Lugano se sont neutralisés 2-2 samedi lors de la 8e journée de Super League. Albian Ajeti a offert l'égalisation aux Tessinois à dix minutes de la fin.

ATS Agence télégraphique suisse

Young Boys a concédé le nul 2-2 à Lugano samedi lors de la 8e journée de Super League. Les Tessinois ont arraché le nul à dix minutes du terme grâce à Albian Ajeti.

Les Bianconeri ont égaré leurs premiers points de la saison, mais conservent leur première place au classement avec trois points d'avance sur leur adversaire du jour. S'ils restent invaincus en championnat, les Bernois laissent échapper une occasion de revenir sur un adversaire direct dans la lutte pour le titre, et pourraient céder leur 2e place mardi en cas d'une victoire de Sion contre Grasshopper.

Loin d'être abattus par l'ouverture du score précoce de Daniel Dos Santos après 95 secondes, les hommes de Gerardo Seoane sont montés en puissance au fil de la première période. L'attaquant d'YB Samuel Essende a sonné la révolte en égalisant à la 28e suite à une remise de la tête de Christian Fassnacht.

Meilleure attaque du championnat

Les Bernois ont pris l'avantage à la 45e, lorsque Fassnacht a profité du rebond accordé par le gardien David von Ballmos. Longtemps inoffensifs, les protégés de Mattia Croci-Torti ont fini par marquer le 2-2, lorsque Dereck Moncada a trouvé Albian Ajeti pour ramener les siens à hauteur.

Meilleure attaque de première division avec 28 buts, YB concède pourtant un troisième nul en quatre matches. Les Bernois pourraient même se retrouver à six points des Tessinois dès mercredi, puisque ces derniers disputeront leur match en retard face à St-Gall.