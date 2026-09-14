Deux absents de marque pour le match Thoune - Servette

ATS Agence télégraphique suisse
Face aux Zurichois, le défenseur du club oberlandais s'est laissé emporter par une provocation et a commis une agression. Il a donné un coup de coude au visage de l'attaquant de GC Nikolas Muci. Il s'agit de sa troisième exclusion depuis la mi-mai et il manquera donc le match de mercredi face à Servette.
Côté greant, le Servettien Pedro Naressi a quant à lui reçu ce week-end son quatrième carton jaune de la saison en cours. Il sera donc suspendu mercredi pour le déplacement du SFC à Thoune.
Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
█ █ █ █
0
0
0
2
█ █ █ █
0
0
0
3
█ █ █ █
0
0
0
4
█ █ █ █
0
0
0
5
█ █ █ █
0
0
0
6
█ █ █ █
0
0
0
7
█ █ █ █
0
0
0
8
█ █ █ █
0
0
0
9
█ █ █ █
0
0
0
10
█ █ █ █
0
0
0
11
█ █ █ █
0
0
0
12
█ █ █ █
0
0
0