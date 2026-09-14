Deux absents de marque pour le match Thoune - Servette

Thoune devra faire sans Marco Bürki lors des quatre prochains matches de championnat, comme l'indique un communiqué de la Swiss Football League. Il a écopé d'un carton rouge samedi contre Grasshopper (défaite 1-0).

ATS Agence télégraphique suisse

Face aux Zurichois, le défenseur du club oberlandais s'est laissé emporter par une provocation et a commis une agression. Il a donné un coup de coude au visage de l'attaquant de GC Nikolas Muci. Il s'agit de sa troisième exclusion depuis la mi-mai et il manquera donc le match de mercredi face à Servette.

Côté greant, le Servettien Pedro Naressi a quant à lui reçu ce week-end son quatrième carton jaune de la saison en cours. Il sera donc suspendu mercredi pour le déplacement du SFC à Thoune.