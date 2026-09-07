Lugano peut faire la fête après sa victoire au Parc Saint-Jacques. Avec 18 points en six matches, les Tessinois dominent le championnat et restent invaincus toutes compétitions confondues.

Lucas Werder

Après la victoire de Lugano 3-1 au Parc Saint-Jacques, les cris de joie dans les vestiaires visiteurs résonnent si forts qu'on pourrait croire que les Tessinois ont déjà le titre de champion à portée de main. Mais le leader incontesté de Super League est encore loin du but. Cela dit, avec 18 points en six matches, Lugano déclare la guerre à ses concurrents.

Cependant, personne, chez les Bianconeri, ne veut encore parler du titre de champion comme objectif. Pas même Uran Bislimi, qui a inscrit le 2-1 face à Bâle, d'un tir lointain audacieux. «On a l'impression de jouer ensemble depuis longtemps. Nous savons exactement ce que chacun doit faire sur le terrain. C'est la clé du succès», affirme le milieu de terrain. C'est pourquoi son équipe ne s'est pas laissée déstabiliser quand Bâle a ouvert le score. «Nous avions déjà eu suffisamment d'occasions en première mi-temps pour prendre l'avantage. Malgré tout, nous avons gardé notre sang-froid», estime Uran Bislimi.

Albian Ajeti, de Bâle à Lugano

Ce qui rend la série de victoires tessinoise encore plus impressionnante: le match à Bâle était déjà le 13e de la saison. Depuis fin juillet, Lugano n'a disputé que des semaines anglaises, à l'exception des deux matches de barrage contre le Maccabi Tel-Aviv. Malgré cela, l'équipe de Mattia Croci-Torti reste invaincue non seulement en Super League et en Coupe, mais aussi sur la scène internationale.

«Nous aurons encore beaucoup de matches jusqu'en décembre», constate Mattia Croci-Torti. «Mais j'ai suffisamment d'expérience pour trouver le bon équilibre. Parfois, cela peut aussi signifier qu'il ne faut pas aligner son onze de départ. Mais Lugano dispose d'un bon effectif et de suffisamment de ressources pour être performant chaque week-end», explique l'entraîneur tessinois.

Albian Ajeti, la dernière recrue estivale, a fait une brève apparition, sans se faire remarquer, lors de son retour à Bâle, quatre jours après son prêt. Contrairement à ses anciens coéquipiers, il peut se réjouir cette semaine d'une victoire luganaise au Parc Saint-Jacques.