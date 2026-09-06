Désirée Blanco arrête sa carrière avec effet immédiat

L’ASF a annoncé dimanche la fin de carrière avec effet immédiat de l'arbitre bernoise Désirée Blanco. Des anomalies détectées lors d’un contrôle cardiaque ont poussé l’arbitre suisse de 43 ans à revoir ses priorités.

Blick Sport

L’annonce est aussi soudaine qu’inattendue. Désirée Blanco met un terme à sa carrière d’arbitre avec effet immédiat, a communiqué dimanche l’Association suisse de football. Elle officiera pour la dernière fois ce dimanche, lors du match de Super League entre le FC Bâle 1893 et le FC Lugano.

Arbitre FIFA depuis 2012, Désirée Blanco avait effectué ses débuts en Super League le 20 avril 2024. Elle y a dirigé 22 rencontres, dont une depuis le début de cette saison. C'est en Challenge League que le Bernoise a le plus officié, avec 34 parties. Ancienne internationale suisse à 13 reprises, elle avait également dirigé des matches lors de l’Euro féminin 2025 organisé en Suisse, notamment à l’occasion de Belgique – Italie et de France – Pays de Galles.

«Cela m'a amenée à revoir mes priorités»

Initialement prévu pour la fin de la saison 2026-2027, avec le rêve de diriger des rencontres de la Coupe du monde 2027, son départ n’était pas censé intervenir au début de la présente saison. Désirée Blanco, qui s’était fait implanter un stimulateur cardiaque il y a quatre ans, a présenté certaines anomalies lors de son dernier contrôle cardiologique, début août.

«Cela m’a amenée à revoir mes priorités. Dans l’ensemble, je me sens en parfaite santé, je suis en excellente forme et je peux continuer à faire du sport, mais simplement plus à ce niveau. Même si j’aime énormément le football d’élite et l’arbitrage, je ne veux pas mettre ma santé en jeu», explique-t-elle dans un communiqué publié par l'ASF. De nouvelles tâches dans son environnement familial et professionnel ont également pesé dans sa décision. «Cela a été tout sauf facile et je suis extrêmement fière d’être arrivée aussi loin. Miser sur cette voie était définitivement la bonne décision.»