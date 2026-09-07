Après sa défaite face à Lugano, le FC Bâle est en état d'alerte, avec un seul point en trois matches et huit buts encaissés en une semaine. L'entraîneur Stephan Lichtsteiner est sous pression, mais la direction sportive reste sereine.

Lucas Werder

Trois matches pour un seul point. La semaine chargée du FC Bâle s'est achevée par une défaite 1-3 à domicile face à Lugano. Comme en milieu de semaine contre Sion (1-2), les Bâlois ont laissé échapper un match qu'ils menaient 1-0. Mais contrairement à jeudi, les sifflets ont retenti dès la mi-temps au Parc Saint-Jacques.

«Bien sûr, je comprends la déception. C'est chez nous qu'elle est la plus grande, déclare Stephan Lichtsteiner. Nous savions qu'à l'issue de cette semaine de trois matches, nous saurions où nous en étions. Nous savons désormais qu'il nous reste du travail.»

Beaucoup, même. Car contre Lugano non plus, aucune idée de jeu claire ne s'est dégagée. Les Rhénans n'ont tiré qu'à cinq reprises, contre 23 tentatives pour les Tessinois. «En attaque, nous voulions jouer avec plus d'audace et de rapidité. Mais nous n'avons pas suffisamment exploité les espaces entre les lignes. Du coup, il est difficile de se créer des occasions», explique le technicien bâlois.

Double changement à la mi-temps

La seule attaque vraiment bien menée par son équipe est intervenue juste après la mi-temps. Et a suffi pour prendre l'avantage, à contre-courant du déroulement du match. Le buteur, Metinho, n'était sur le terrain que depuis quelques secondes, tout comme Xherdan Shaqiri. Au lieu de faire appel à ses deux titulaires habituels, Stephan Lichtsteiner avait misé, au coup d'envoi, sur les deux jeunes recrues Ludwig Malachowski et Jonas Harder au milieu de terrain. Dès la mi-temps, il les a tous deux remplacés.

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L'avance des Bâlois n'a pas duré longtemps. Comme face à Sion, Bâle a encaissé deux buts en l'espace de trois minutes. Ils ont ainsi concédé huit buts en une semaine. Le bilan comptable est plus alarmant encore: l'équipe de Stephan Lichtsteiner n'a récolté que dix points lors de ses sept premiers matches. Cela suffira-t-il pour qu'il conserve son poste d'entraîneur? «Je ne peux pas me prononcer là-dessus», a répondu le principal intéressé.

La direction restera-t-elle patiente?

Mais qu'en est-il de son supérieur, Valentin Stocker? Dans une interview accordée à la SRF, le directeur sportif de l'équipe première déclare: «Je ne souhaite pas m'étendre sur le sujet. Pour moi, ce débat ne se pose pas pour l'instant. Nous ne pouvons pas être satisfaits des deux derniers matches. Mais nous l'étions de ceux d'avant. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de nous poser cette question tous les jours. Nous restons patients.»

D'ici à la trêve internationale, le FC Bâle affrontera encore Lucerne et Saint-Gall. La patience de la direction tiendra-t-elle jusque-là ? Dès le week-end prochain déjà, les Bâlois pourraient sortir du top 6.