Dernier de Super League, Servette n'a gagné qu'une fois après six journées. Son entraîneur Jocelyn Gourvennec reste offensif dans le discours et annonce une montée en puissance de son équipe, comme la saison dernière. Aura-t-il le temps de la vivre de l'intérieur?

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Quand il n'y a pas de résultats, l'entraîneur est toujours un sujet.» Ainsi a répondu Jocelyn Gourvennec lorsque lui a été posée la question de son avenir à court ou moyen terme à la tête du Servette FC, ce dimanche en conférence de presse après la défaite 2-0 face à Saint-Gall à la Praille.

«Vous me posez la question, je vous réponds gentiment», a-t-il lâché un peu plus tard, assurant être encore l'homme de la situation et ce même si son Servette FC est dernier de Super League après six journées et une seule victoire, face à GC. «Je dois trouver la solution avec mon staff, je ne vais pas fuir mes responsabilités. J'ai beaucoup d'énergie, je suis heureux d'être l'entraîneur de Servette, et la mission qui m'a été confiée, je vais le mener au bout.»

Pas d'excuses, mais du boulot

Le fait que Servette ait un objectif européen et soit dernier début septembre n'est pas de nature à le déstabiliser. «Le projet n'a pas changé. Je sais où je veux aller. Il reste 32 matches, on ne va pas tirer des conclusions au bout de six journées. Je ne vais pas chercher d'excuses, je ne suis pas là-dedans. Je suis déjà dans la semaine de préparation pour affronter le Lausanne-Sport dimanche dans le derby.»

L'entraîneur du SFC ne cherche toutefois pas à embellir la situation, ni celle de cet inquiétant revers face à Saint-Gall. «On n'a jamais su poser le jeu. Dans d'autres matches, on avait manqué d'efficacité, mais là, on n'a pas suffisamment créé d'actions offensives. On a trop peu montré. Et on encaisse un but après cinq minutes dans chaque mi-temps, ce qui a mis Saint-Gall dans le confort. On a passé un match très difficile, qui vient conclure une semaine très difficile.»

Si le coach ne fuit pas ses responsabilités, comme il le dit, il se réjouit grandement que le mercato soit enfin terminé ce mardi. «C'est la pire période de mercato depuis que j'entraîne. Tous les entraîneurs du monde détestent cette période, c'est un désastre pour travailler. Dès mardi soir, on pourra se concentrer sur notre objectif, sans discours autres que l'équipe. Est-ce que celui-là va partir? Est-ce qu'il peut jouer? Est-ce qu'il veut partir, mais le club ne veut pas? Ou le contraire? Mardi, c'est fini.» Avec, il l'espère, l'arrivée de Dereck Kutesa au SFC. «J'espère. On a besoin de lui. Il connaît le club, il nous ferait gagner du temps dans la construction de notre attaque. Mais tant que ce n'est pas signé...»

Une chose est sûre: Jocelyn Gourvennec est combatif dans le discours. «On ne va pas tirer des conclusions définitives après un match raté. On a eu des matches difficiles la saison dernière et on a su rebondir. On va le refaire, je n'ai aucun doute. Il faut qu'on reste unis. C'est mon travail. On va montrer des choses meilleures que ce que l’on fait aujourd’hui.» Le derby de dimanche à la Tuilière entre deux équipes souffreteuses s'annonce explosif.