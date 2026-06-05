Comme Blick l’avait révélé il y a plusieurs semaines, Jonas Omlin sera bien le nouveau numéro un du FC Bâle. Après avoir été aperçu vendredi matin devant les bureaux du club rhénan, le gardien de 32 ans a vu son retour confirmé dans la soirée par le club bâlois.
«Le FC Bâle est heureux d’accueillir à nouveau son ancien et nouveau numéro un», a indiqué le club dans un communiqué. Jonas Omlin s’est engagé jusqu’à l’été 2029 et succède ainsi à Marwin Hitz, qui a mis un terme à sa carrière. «J’ai un peu l’impression de rentrer à la maison et je me réjouis énormément de retrouver les fantastiques supporters du Joggeli», a déclaré le portier suisse.
De l'expérience en plus dans la besace
Arrivé à Bâle en 2018 en provenance de Lucerne, Jonas Omlin avait rapidement pris une place importante au sein de l’équipe. Durant ses deux saisons au club, il avait notamment remporté la Coupe de Suisse 2019 avant de tenter l’aventure à l’étranger en rejoignant Montpellier, en Ligue 1.
En 2023, Jonas Omlin avait été choisi pour succéder à Yann Sommer dans les buts du Borussia Mönchengladbach, après le départ de ce dernier pour le Bayern Munich. Mais ces derniers mois ont été plus compliqués pour le gardien suisse, qui a perdu sa place de titulaire avant d’être prêté au Bayer Leverkusen durant l’hiver.
«Je me réjouis aujourd’hui de revenir avec un bagage riche en expérience et d’aider le FC Bâle à lutter à nouveau pour les titres», explique Jonas Omlin. Le directeur sportif de la première équipe, Valentin Stocker, s’est également montré enthousiaste à l’idée de retrouver l’international suisse. «Jonas a démontré avant son départ puis à l’étranger qu’il est bien plus qu’un simple gardien fiable. C’est un véritable leader, sur le terrain comme en dehors. Il travaille avec un grand professionnalisme et n’hésite jamais à assumer ses responsabilités», souligne Valentin Stocker.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
38
11
55
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
38
-56
23