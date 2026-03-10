Jonas Omlin sur le point de revenir au FC Bâle

A la recherche d'un nouveau gardien, le FC Bâle se tourne vers une solution de choix. L'ancien international suisse Jonas Omlin serait sur le point de revenir au club.

Lucas Werder et Tobias Wedermann

Le FC Bâle travaille activement à sa prochaine opération de rappatriement pour le poste de gardien de but. Selon nos informations, Jonas Omlin figure en tête de liste pour succéder à Marwin Hitz. Les premiers entretiens avec l’ancien gardien du FC Bâle ont déjà eu lieu.

Jonas Omlin, 32 ans, est actuellement prêté par le Borussia Mönchengladbach au Bayer Leverkusen. Cependant, il doit pour l’instant se contenter d’un rôle de remplaçant. À Gladbach, son contrat court jusqu’à l’été 2027, mais le club de Bundesliga ne verrait pas d'inconvénient à ce qu’il soit retiré de la liste des salaires dès la fin de la saison.

79 matches avec Bâle

Un retour à Bâle serait également logique pour Omlin. La saison dernière, il avait perdu sa place de titulaire au Borussia Mönchengladbach, au profit de Moritz Nicolas, notamment en raison de blessures. L’ancien junior du FC Lucerne souhaite désormais rejoindre un club où il pourrait redevenir No 1 incontesté.

Entre 2018 et 2020, Omlin a disputé 79 matches pour le FC Bâle, plus que pour tout autre club de sa carrière. Ensuite, l'international suisse a quitté le pays pour la France, où il a joué trois saisons à Montpellier. Depuis 2023, il est sous contrat avec Gladbach, où il a même été capitaine par intermittence.

Pas de Letica ou de Racioppi

Le directeur sportif bâlois, Daniel Stucki est sous pression, de plus en plus critiqué après une saison décevante. Il doit rapidement présenter un successeur à Marwin Hitz, non seulement pour combler le vide dans les buts, mais aussi pour regagner du crédit après un mercato hivernal jugée décevant. Selon nos informations, l’affaire pourrait être conclue dans les semaines à venir.

Outre Jonas Omlin, le FC Bâle avait récemment envisagé deux autres gardiens de Super League: Karlo Letica, dont le contrat à Lausanne-Sport expire à la fin de la saison, et Anthony Racioppi. Pour ce dernier, l’équipe de conseillers avait déjà été contactée, mais Sion s’y est opposé. Avec Jonas Omlin, un ancien Bâlois, la course semble de toute façon être déjà jouée en sa faveur.