Andoni Iraola est le nouvel entraîneur de Liverpool

Liverpool a confirmé jeudi l'arrivée de l'entraîneur espagnol Andoni Iraola (43 ans), libre depuis son départ de Bournemouth, pour succéder au Néerlandais Arne Slot, limogé samedi après une deuxième saison décevante.
Les Reds ne donnent aucune indication sur la durée de contrat du Basque. Selon les médias britanniques, elle serait de deux saisons.
Attiré par Liverpool
«Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour être attiré par Liverpool. Liverpool, c'est Liverpool», a dit le nouvel entraîneur, cité dans un communiqué. «Mais évidemment, l'ambiance, les supporters, le club, les joueurs, l'opportunité pour moi d'entraîner des joueurs de très haut niveau, la possibilité de me battre pour des titres... Je pense qu'on ne peut pas faire plus attractif que ça. C'est difficile à trouver.»
Ancien arrière droit international (7 sélections avec l'Espagne), Andoni Iraola a disputé plus de 500 matches avec l'Athletic Bilbao, son club de coeur, avant de refermer sa carrière en 2015-2016 sous le maillot de New York City, avec Patrick Vieira comme manager.
Il a lancé sa carrière d'entraîneur dans les échelons inférieurs du football européen, chez les Chypriotes de Larnaca (2018-2019) puis à Mirandés (2019-2020), en deuxième division espagnole, avant de se faire un nom au Rayo Vallecano (2020-2023).
Un football «rock'n'roll»
Le natif d'Usurbil, commune proche de Saint-Sébastien, a rejoint la Premier League et Bournemouth en 2023. Avec lui, les Cherries ont amélioré leur record de points chaque saison, jusqu'à terminer sixième du dernier championnat avec 57 unités, trois de moins que Liverpool, avec à la clé une qualification historique pour l'Europe.
L'équipe du sud de l'Angleterre, malgré la vente fréquente de titulaires, est parvenue à maintenir une identité de jeu claire axée sur un pressing haut et intense à la récupération, et des projections très rapides vers le but adverse. Le jeu prôné par Iraola, parfois décrit comme un football «rock'n'roll», se rapproche du style «heavy metal» pratiqué par Liverpool sous Jürgen Klopp (2015-2024).
Les supporters des Reds s'étaient majoritairement retournés contre Arne Slot, champion d'Angleterre en 2025 dès sa première saison, en raison des performances parfois poussives de l'équipe ces derniers mois. Liverpool a terminé la saison sans titre et à la cinquième place en Premier League, qualificative pour la prochaine Ligue des champions.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
38
44
85
2
Manchester City FC
38
42
78
3
Manchester United FC
38
19
71
4
Aston Villa
38
7
65
5
Liverpool FC
38
10
60
6
AFC Bournemouth
38
4
57
7
Sunderland AFC
38
-6
54
8
Brighton & Hove Albion FC
38
6
53
9
Brentford FC
38
3
53
10
Chelsea FC
38
6
52
11
Fulham FC
38
-4
52
12
Newcastle United FC
38
-2
49
13
Everton FC
38
-3
49
14
Leeds United
38
-7
47
15
Crystal Palace FC
38
-10
45
16
Nottingham Forest
38
-3
44
17
Tottenham Hotspur FC
38
-9
41
18
West Ham United FC
38
-19
39
19
Burnley FC
38
-37
22
20
Wolverhampton Wanderers FC
38
-41
20