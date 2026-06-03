Un projet portugais pour Yann Sommer?

Gian-Andri Baumgartner

Sur le plan sportif, Estrela Amadora traverse une période délicate. Le club de la ville d’Amadora, située dans la périphérie de Lisbonne, n’a assuré son maintien en première division portugaise que de justesse lors de chacune des trois saisons disputées depuis son retour dans l’élite. Une évolution importante pourrait toutefois se profiler pour le 15e du dernier championnat de Primeira Liga puisqu'un changement de propriétaire est à l’étude.

Yann Sommer figure au centre de ce projet. Selon les informations du quotidien allemand «Bild», le gardien, qui quittera l’Inter Milan cet été, souhaite reprendre le club portugais aux côtés de Thomas Müller et Mats Hummels, sacrés champions du monde avec l’Allemagne en 2014. Des discussions seraient actuellement en cours. Un groupe d’investisseurs participerait également à l’opération. L’ambition affichée serait d’installer durablement Estrela Amadora parmi les huit meilleures équipes du championnat portugais.

À l’origine de ce projet se trouverait Johannes Mösmang. Âgé de 35 ans, l’actuel chargé d'intégration du Bayern Munich serait celui qui a réuni Yann Sommer, Thomas Müller et Mats Hummels autour de cette initiative. Tous les trois ont évolué au sein du club bavarois au cours de leur carrière. En cas de reprise d’Estrela Amadora, Mösmang intégrerait la direction du club portugais. Sommer, Müller et Hummels endosseraient quant à eux un rôle d’investisseurs stratégiques et serviraient de vitrines au projet.