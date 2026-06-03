Grâce à un influenceur, ce joueur néo-zélandais fait le buzz

La popularité du joueur «le moins connu» du Mondial a explosé grâce à une star des réseaux sociaux. Tim Payne a désormais plus de followers sur Instagram que l'ensemble des All Blacks.

AFP Agence France-Presse

Le latéral néo-zélandais Tim Payne a vu sa popularité exploser en ligne et son compte Instagram passer de 4000 abonnés à plus de 4 millions, après qu'un influenceur l'a désigné joueur «le moins connu» de la Coupe du monde à venir.

L'Argentin Valen Scarsini, vedette des réseaux sociaux connu sous le surnom de «El Scarso», a appelé la semaine passée ses fans à booster la renommée de Tim Payne. Son intervention a déclenché un véritable tsunami sur les réseaux sociaux de l'inconnu joueur de 32 ans. Avec plus de 4,3 millions d'abonnés enregistrés en quelques jours, le voilà qui dépasse à lui tout seul de plus d'un million de followers tous les All Blacks réunis, dans un pays pourtant féru de rugby.

«Il le vit très bien»

Une déferlante qui ne semble pas perturber le défenseur du club des Wellington Phoenix. «Pour le moment j'ai l'impression qu'il vit ça très bien, probablement mieux que ne l'auraient vécu beaucoup d'autres joueurs», a confié le sélectionneur néo-zélandais Darren Bazeley au site néo-zélandais stuff.co.nz.

«Les joueurs en parlent. J'entends les plaisanteries qu'ils échangent avec Tim, et je trouve ça génial», a ajouté Bazeley. «Mettre Tim sur un piédestal comme ça, c'était vraiment cool, et ce n'est probablement pas quelque chose à quoi ni lui, ni personne d'ailleurs, ne s'attendait. Je ne sais pas où ça s'arrêtera, ni ce qu'implique vraiment ce monde-là. J'essaie de rester en dehors de ça, comme le font la plupart des entraîneurs.»

Trois buts en 50 sélections

Et Tim Payne, qui a décrit l'engouement comme quelque chose «d'assez dingue», s'apprête maintenant à rencontrer «El Scarso», qui s'est envolé vers la Floride pour assister au match de préparation entre la Nouvelle-Zélande et Haïti mardi. S'il attire un million de followers supplémentaires, il comptera plus d'abonnés qu'il n'y a d'habitants en Nouvelle-Zélande, le pays en comptant 5,3 millions.

Tim Payne, qui a marqué 3 buts en 50 sélections, reste toutefois encore loin du buteur portugais Cristiano Ronaldo, la personne la plus suivie sur Instagram avec plus de 670 millions d'abonnés. Emargeant au 85e rang du classement de la FIFA, la sélection néo-zélandaise est la plus mal classée des 48 nations en lice au Mondial. Dans le groupe G, elle affrontera la Belgique, l'Iran et l'Egypte.