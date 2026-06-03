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De 4000 à 4 millions d'abonnés
Grâce à un influenceur, ce joueur néo-zélandais fait le buzz

La popularité du joueur «le moins connu» du Mondial a explosé grâce à une star des réseaux sociaux. Tim Payne a désormais plus de followers sur Instagram que l'ensemble des All Blacks.
Publié: 11:08 heures
|
Dernière mise à jour: 11:12 heures
Tim Payne compte 50 sélections avec la Nouvelle-Zélande.
Photo: IMAGO/ZUMA Press
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AFP Agence France-Presse

Le latéral néo-zélandais Tim Payne a vu sa popularité exploser en ligne et son compte Instagram passer de 4000 abonnés à plus de 4 millions, après qu'un influenceur l'a désigné joueur «le moins connu» de la Coupe du monde à venir.

L'Argentin Valen Scarsini, vedette des réseaux sociaux connu sous le surnom de «El Scarso», a appelé la semaine passée ses fans à booster la renommée de Tim Payne. Son intervention a déclenché un véritable tsunami sur les réseaux sociaux de l'inconnu joueur de 32 ans. Avec plus de 4,3 millions d'abonnés enregistrés en quelques jours, le voilà qui dépasse à lui tout seul de plus d'un million de followers tous les All Blacks réunis, dans un pays pourtant féru de rugby.

«Il le vit très bien»

Une déferlante qui ne semble pas perturber le défenseur du club des Wellington Phoenix. «Pour le moment j'ai l'impression qu'il vit ça très bien, probablement mieux que ne l'auraient vécu beaucoup d'autres joueurs», a confié le sélectionneur néo-zélandais Darren Bazeley au site néo-zélandais stuff.co.nz.

«Les joueurs en parlent. J'entends les plaisanteries qu'ils échangent avec Tim, et je trouve ça génial», a ajouté Bazeley. «Mettre Tim sur un piédestal comme ça, c'était vraiment cool, et ce n'est probablement pas quelque chose à quoi ni lui, ni personne d'ailleurs, ne s'attendait. Je ne sais pas où ça s'arrêtera, ni ce qu'implique vraiment ce monde-là. J'essaie de rester en dehors de ça, comme le font la plupart des entraîneurs.»

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Trois buts en 50 sélections

Et Tim Payne, qui a décrit l'engouement comme quelque chose «d'assez dingue», s'apprête maintenant à rencontrer «El Scarso», qui s'est envolé vers la Floride pour assister au match de préparation entre la Nouvelle-Zélande et Haïti mardi. S'il attire un million de followers supplémentaires, il comptera plus d'abonnés qu'il n'y a d'habitants en Nouvelle-Zélande, le pays en comptant 5,3 millions.

Tim Payne, qui a marqué 3 buts en 50 sélections, reste toutefois encore loin du buteur portugais Cristiano Ronaldo, la personne la plus suivie sur Instagram avec plus de 670 millions d'abonnés. Emargeant au 85e rang du classement de la FIFA, la sélection néo-zélandaise est la plus mal classée des 48 nations en lice au Mondial. Dans le groupe G, elle affrontera la Belgique, l'Iran et l'Egypte.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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