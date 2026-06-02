L'Afrique du Sud n'a pas pu décoller pour les Etats-Unis

Les problèmes de visas ne concernent pas uniquement Breel Embolo. L'Afrique du Sud a dû retarder son départ pour le Mondial, tandis que l'Iran attend toujours le feu vert américain.

Gian-Andri Baumgartner

Le fait que Breel Embolo ne puisse pas rejoindre la Coupe du monde avec la Nati en raison d'une autorisation de voyage manquante n'est pas un cas isolé. La sélection sud-africaine a elle aussi été confrontée à des difficultés similaires avant son départ pour son camp de base du Mondial.

L'équipe dirigée par Hugo Broos n'a pas pu décoller comme prévu dimanche soir. En cause: un entraîneur adjoint, un médecin de l'équipe, le responsable de la sécurité ainsi qu'un analyste n'avaient pas obtenu les visas nécessaires pour se rendre aux États-Unis, où l'Afrique du Sud disputera l'un de ses matches de groupe. C'est ce qu'a indiqué le ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, dans une publication sur les réseaux sociaux.

«Honteux et profondément injuste»

L'ensemble de la délégation a finalement repoussé son départ vers l'Amérique du Nord d'une journée et n'a quitté le pays que lundi à bord d'un vol charter. Avant même l'arrivée de la sélection dans son camp de base au Mexique, la Fédération sud-africaine de football s'est voulue rassurante: «Les plans de l'équipe pour la Coupe du monde restent parfaitement sur les rails».

Dimanche soir, le ministre des Sports Gayton McKenzie n'a toutefois pas caché sa colère. «Le fiasco lié aux voyages et aux visas de la Fédération sud-africaine de football est honteux et profondément injuste envers les joueurs et le staff technique. Nous avons l'air de parfaits idiots», a écrit le responsable politique de la Patriotic Alliance. Il a également annoncé qu'il demanderait des comptes aux personnes responsables de cette situation.

Les autorités américaines ne sont en revanche pas visées par ses critiques. McKenzie a même salué leurs efforts, estimant que la responsabilité de cette affaire incombe exclusivement à la partie sud-africaine.

L'Iran attend toujours

À moins de deux semaines du début du tournoi, la sélection iranienne n'aurait toujours pas obtenu les visas nécessaires pour entrer aux États-Unis. Selon sa fédération, celle-ci s'est donc tournée vers la FIFA pour demander une «prise de position claire» ainsi que davantage de transparence concernant la procédure américaine de délivrance des visas. Toujours selon la fédération, aucune réponse n'avait été reçue de la part de la FIFA jusqu'au week-end.

En raison du conflit militaire avec le pays hôte, les États-Unis, la participation de l'Iran à la Coupe du monde demeure incertaine. Les Iraniens ont déjà installé leur camp de base au Mexique, mais leurs trois matches de groupe doivent tous se disputer sur le territoire américain.