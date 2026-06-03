Des enseignants en colère ont brûlé des maillots de foot et renversés des statues à Mexico, réclamant des meilleurs salaires. Ils ont également menacé de perturber le match d'ouverture.

La Coupe du monde prise pour cible par des manifestants au Mexique

La Coupe du monde prise pour cible par des manifestants au Mexique

AFP Agence France-Presse

Des statues renversée, des maillots brûlés, un ballon géant au milieu de la rue: des enseignants ont manifesté mardi à Mexico pour réclamer des hausses de salaire en prenant pour cible des symboles de la Coupe du monde de football.

C'est une exposition consacrée au Mondial organisé au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada du 11 juin au 19 juillet qui a été visée par la manifestation organisée par un groupe dissident du syndicat de l'éducation CNTE. Le CNTE a d'ailleurs brandi la menace de mobilisations massives lors du match d'ouverture de la Coupe du monde entre le Mexique et l'Afrique du Sud, le 11 juin au stade Azteca de Mexico.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

«Le ballon ne roulera pas»

Mardi, des statues de cinq mètres de haut représentant des footballeurs sur le Paseo de la Reforma, une grande artère de la capitale, ont été renversées à l'aide de cordes, dont celles représentant la Belgique, la France et l'Espagne dont les maillots ont été brûlés par les manifestants.

Si les revendications ne sont pas satisfaites, «le ballon ne roulera pas», pouvait-on lire sur un mannequin exhibé par les protestataires dont une précédente manifestation avait été dispersée lundi à coups de gaz lacrymogènes près de la très névralgique place du Zócalo, où doit être installée une «fan zone» durant la compétition.

La CNTE réclame une hausse des salaires et l'abrogation d'une loi sur les retraites. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a appelé à une protestation pacifique et son gouvernement a publié un communiqué appelant à revenir à la table des négociations.