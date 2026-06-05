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Jusqu'en 2028
Le FC Sion prolonge son capitaine Ali Kabacalman

Le capitaine du FC Sion, Ali Kabacalman, prolonge son contrat jusqu’en 2028. Arrivé en 2023, le milieu de 30 ans reste un élément clé du club valaisan.
Publié: 17:14 heures
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Ali Kabacalman reste Sédunois.
Photo: Pascal Muller/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Ali Kabacalman reste fidèle au FC Sion. Le club valaisan a annoncé vendredi avoir prolongé jusqu'en 2028 le contrat de son capitaine.

Né à Lausanne, Ali Kabacalman était arrivé à Tourbillon à l'été 2023, en provenance d'Yverdon. Le milieu de 30 ans avait déjà signé une prolongation de contrat en mars 2025, s'engageant alors jusqu'à l'été 2027. Il a disputé 40 matches officiels durant la saison 2025/26, toutes compétitions confondues.

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«Ali est un joueur fondamental de notre effectif. Au-delà de ses qualités sportives, il apporte beaucoup au groupe par son leadership, son professionnalisme et son expérience. Il représente parfaitement l’identité que nous souhaitons donner à notre équipe», explique le directeur sportif Barthélémy Constantin, cité dans le communiqué du club.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
FC St-Gall
38
25
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3
FC Lugano
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38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
Young Boys
38
11
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Super League 24/25 - Relégation
Équipe
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PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
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38
8
53
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FC Lausanne-Sport
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42
4
FC Zurich
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38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
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23
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