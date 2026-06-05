Le FC Sion prolonge son capitaine Ali Kabacalman

Ali Kabacalman reste fidèle au FC Sion. Le club valaisan a annoncé vendredi avoir prolongé jusqu'en 2028 le contrat de son capitaine.
Né à Lausanne, Ali Kabacalman était arrivé à Tourbillon à l'été 2023, en provenance d'Yverdon. Le milieu de 30 ans avait déjà signé une prolongation de contrat en mars 2025, s'engageant alors jusqu'à l'été 2027. Il a disputé 40 matches officiels durant la saison 2025/26, toutes compétitions confondues.
«Ali est un joueur fondamental de notre effectif. Au-delà de ses qualités sportives, il apporte beaucoup au groupe par son leadership, son professionnalisme et son expérience. Il représente parfaitement l’identité que nous souhaitons donner à notre équipe», explique le directeur sportif Barthélémy Constantin, cité dans le communiqué du club.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
38
28
75
2
FC St-Gall
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Bâle
38
-3
56
6
Young Boys
38
11
55
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zurich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zurich
38
-26
33
6
FC Winterthour
38
-56
23