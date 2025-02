Le gardien de 25 ans n'est pas content du début d'année des Valaisans. Photo: Pius Koller

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

En Challenge League, la saison dernière, Timothy Fayulu avait l’habitude de sortir du terrain en criant son nombre de blanchissages. Le gardien du FC Sion avait de quoi: en 36 rencontres, il en avait fêté 19! Un nombre impressionnant, qui n'est pas du tout le même cette année en Super League. «Mon dernier, c'était contre Lugano, non?» Raté: à Yverdon juste avant Noël. «Ah oui!» Il est logique que le portier soit un peu perturbé, lui qui finissait plus d'un match sur deux invaincu la saison dernière vient d'encaisser 11 buts en quatre matches en 2025!

«C'est évidemment frustrant, mais il faut rester positif et continuer à travailler, il n'y a que ça», assure le gardien, qui conserve la confiance pleine et entière de Didier Tholot malgré la concurrence de Heinz Lindner. Le numéro 1, c'est lui, et il le restera, d'autant que ses performances personnelles sont à la hauteur.

Un arrêt magnifique face à Servette

Mardi, contre Servette, il s'est ainsi fait l'auteur d'un arrêt spectaculaire face à Victory Beniangba après vingt minutes, alors que des supporters grenat s'étaient déjà levés pour célébrer le but du 1-1 tant la frappe de l'attaquant nigérian semblait prendre la direction des cages. «Quand je fais un arrêt comme ça, bien sûr que je suis content, mais je préférerais qu'il y ait la victoire au bout. J'ai toujours préféré qu'on gagne, quitte à ce que je prenne un but, plutôt que de faire 0-0», assure-t-il.

Timothy Fayulu pourra-t-il compter sur ses poteaux ce samedi soir? Photo: Pius Koller

Si le FC Sion encaisse trop de buts en 2025, les explications sont nombreuses. Baltazar, blessé, n'est plus là pour filtrer à mi-terrain, un rôle que personne n'est capable de remplir aussi bien que le Brésilien. Jan Kronig a des qualités, mais pas l'agressivité défensive, et rien ne remplace l'abattage et la combativité du Brésilien. Et puis, bien sûr, il y a le départ à Cologne de Joël Schmied, le chef de la défense valaisanne depuis la blessure de Reto Ziegler.

«On est dans une reconstruction»

«Quand tu perds ton défenseur central, c'est compliqué, surtout qu'on avait une défense très stable, qui ne changeait jamais. On est dans une reconstruction en ce moment», explique Timothy Fayulu, lequel a confiance en Kreshnik Hajrizi et Federico Barba pour être au niveau. «Ce sont des super joueurs, mais il faut du temps pour trouver des automatismes. Mais on est dans le foot de haut niveau, il n'y a pas de temps à perdre, les matches avancent. Notre premier objectif, ça doit être d'être solides.»

Alors, quand il constate depuis son poste de gardien de but des lacunes dans le marquage ou le positionnement, il explose. «C'est normal, je vois tout, j'anticipe ce qui arrive derrière. Je suis constamment dans la prévention, donc quand je vois qu'il y a un espace, je crie. Et quand le trou n'est pas comblé et qu'on prend un but derrière...» On l'a compris, le message est clair: Sion doit resserrer les boulons, alors que se profile un déplacement très compliqué à Berne, qui vient d'en passer six à Yverdon Sport.

Le synthétique et l'hiver, bientôt derrière

Sion devra être compact et bien défendre au Wankdorf et, pour une fois, peut-être que le long hiver passé sur synthétique avantagera un peu les Valaisans. Les conditions sont toujours dures en hiver en Valais et les joueurs de Didier Tholot n'ont vu l'herbe qu'au Maroc, en camp d'entraînement. «Le synthétique, ce n'est pas une excuse. Jamais vous ne m'entendrez en parler pour justifier quoi que ce soit. Mais vu que vous me posez la question, je vous réponds que comme gardien, ce n'est évidemment pas facile, on n'a pas les mêmes appuis. S'entraîner dessus tous les jours, ce n'est pas l'idéal, mais on fait avec.» Ce samedi, ce sont surtout Chris Bedia, Christian Fassnacht et Kastriot Imeri, pour ne citer que ces trois-là, qui risquent de poser le plus de problèmes à la défense du FC Sion.