50 minutes s'étaient écoulées dimanche entre Lausanne et Lugano lorsque Sékou Koné s'est lancé avec une violence excessive dans un duel et a heurté Anto Grgic à hauteur du genou avec la jambe tendue. L'arbitre Urs Schnyder n'a pas hésité une seconde et a expulsé le milieu de terrain lausannois.
C'est désormais officiel: pour cette faute grossière «présentant un risque accru pour la santé», le Malien devra purger une suspension de trois matches, comme l'a annoncé lundi la Swiss Football League.
Celle-ci a également rendu publique la sanction infligée à Fodé Sylla: le joueur du FC Sion est suspendu pour deux matchs après avoir taclé le capitaine du FCZ, Lindrit Kamberi, avec la semelle au-dessus de la cheville. Après l’intervention de la VAR, l’arbitre Luca Piccolo a finalement sorti un carton rouge. Pour Sylla, il s’agit déjà du deuxième carton rouge cette saison, après avoir reçu un double avertissement lors de la victoire 3-2 contre Thoune début septembre.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
9
20
25
2
Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
9
9
19
4
FC Bâle
9
0
13
5
FC St-Gall
9
-3
13
6
FC Lucerne
9
-1
12
7
FC Zurich
9
-6
11
8
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thoune
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zurich
9
-11
8
11
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
9
-8
6