Suite à son carton rouge contre Lugano, Sékou Koné, du Lausanne-Sport, est suspendu pour trois matches. Fodé Sylla, du FC Sion, s'en tire un peu mieux.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

50 minutes s'étaient écoulées dimanche entre Lausanne et Lugano lorsque Sékou Koné s'est lancé avec une violence excessive dans un duel et a heurté Anto Grgic à hauteur du genou avec la jambe tendue. L'arbitre Urs Schnyder n'a pas hésité une seconde et a expulsé le milieu de terrain lausannois.

C'est désormais officiel: pour cette faute grossière «présentant un risque accru pour la santé», le Malien devra purger une suspension de trois matches, comme l'a annoncé lundi la Swiss Football League.

Celle-ci a également rendu publique la sanction infligée à Fodé Sylla: le joueur du FC Sion est suspendu pour deux matchs après avoir taclé le capitaine du FCZ, Lindrit Kamberi, avec la semelle au-dessus de la cheville. Après l’intervention de la VAR, l’arbitre Luca Piccolo a finalement sorti un carton rouge. Pour Sylla, il s’agit déjà du deuxième carton rouge cette saison, après avoir reçu un double avertissement lors de la victoire 3-2 contre Thoune début septembre.