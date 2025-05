Que se passe-t-il à nouveau avec Dereck Kutesa? Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

89e minute de jeu, le Servette FC est toujours dos à dos avec Young Boys et peine à se montrer dangereux pour Marvin Keller depuis de longues minutes. Thomas Häberli fait donc entrer Dereck Kutesa à la place du jeune Keyan Varela, dans l'espoir qu'il puisse débloquer la situation.

Et justement, quelques secondes plus tard, l'international suisse s'empare du ballon dans son camp et part pour une chevauchée fantastique. Il passe un, deux, puis trois adversaires avant de fixer le dernier défenseur et de servir sur un plateau Miroslav Stevanovic. Ce dernier, qui fêtait son 300e match pour le SFC, manque toutefois l'offrande et Servette doit se contenter d'un point (0-0). «Un match nul intéressant pour nous puisque nous laissons Young Boys derrière nous», juge Anthony Baron après la rencontre.

Que se passe-t-il avec Dereck Kutesa?

Une fois la rencontre terminée, une question était tout de même sur toutes les lèvres: pourquoi Dereck Kutesa, meilleur buteur de l'équipe cette saison, n'est pas entré en jeu plus tôt? En début d'année déjà, l'interrogation du temps de jeu de l'ailier agitait les suiveurs du SFC lorsque le numéro 17 débutait à la surprise générale deux matches consécutifs dans la peau d'un remplaçant.

Si à cette période-là - fin du mercato hivernal - la question du contrat du Genevois, qui expirera à la fin du mois de juin, semblait être au cœur du problème, il ne peut rien en avoir été ce dimanche. Sa situation est claire, il quittera le Servette FC libre à la fin de la saison.

«On va communiquer la raison»

«C'est compliqué de dire pourquoi. C'est entre lui et moi, c’était clair que cela se passerait comme ça», répond Thomas Häberli en conférence de presse, énigmatique comme souvent.

«Évidemment, on doit le faire entrer avant», ajoute-t-il, avant de faire tomber la salle de presse dans un questionnement encore plus grand. «Il y a une raison et on va la communiquer bientôt.» Le mystère reste entier et il ne reste apparemment qu'à sagement patienter pour obtenir le fin mot de cette histoire.