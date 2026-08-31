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Prêté par YB
Le Fribourgeois Lutfi Dalipi enchante le FC Vaduz

Le Glânois Lutfi Dalipi s'est illustré lors de la victoire 5-2 de Vaduz contre le GC. Après sa superbe prestation, nombreuses étaient les personnes impressionnées par le joueur prêté par YB.
Publié: il y a 56 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
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Lutfi Dalipi (à gauche) se fait un nom en Super League.
Photo: keystone-sda.ch
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Björn Lindroos

Le duel de bas de classement face à GC s'est transformé en grande fête pour le FC Vaduz. Avec cinq buts inscrits, le club de la Principauté a décroché ses trois premiers points depuis son retour en Super League.

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Et c'est le Fribourgeois Lutfi Dalipi qui a ouvert le score. À la 12e minute, il a trouvé le chemin des filets, d'une frappe puissante à distance pour ouvrir le score. Le début du «show Dalipi». Prêté par YB, le milieu de terrain glânois a fait des ravages tout au long de la rencontre. Dès qu'il a touché le ballon, le danger a surgi. Au coup de sifflet final, son compteur affichait un but et deux passes décisives.

Les éloges de Peter Zeidler

Peter Zeidler a salué la performance du jeune joueur de Vaduz, originaire de la Glâne. L'entraîneur de GC l'avait d'ailleurs repéré avant même la rencontre: «Ça ne m'a pas surpris, je savais qu'il était bon.»

Interrogé en conférence de presse sur un possible transfert de son joueur, l'entraîneur de Vaduz Marc Schneider répond en riant: «Il faut poser la question à la capitale, malheureusement ça ne dépend pas de moi.» Il tient toutefois à nuancer l'exploit individuel: «Le titre de meilleur joueur est toujours relatif, nos défenseurs centraux ont eux aussi été très solides. Mais oui, il a vraiment bien joué et a montré toutes ses qualités.»

Issu du centre de formation d'YB

Mais qui est donc Lutfi Dalipi? Binational portugais et suisse, il évolue avec l'équipe de Suisse M20 et est issu du centre de formation de Young Boys. Au printemps, il a signé son premier contrat professionnel avec le club bernois avant d'être prêté à Wil. L'été dernier, il a pris la direction de la Principauté.

Et depuis, il y fait des merveilles. Après ce match face à GC, il compte déjà deux buts et quatre passes décisives en cinq matches de Super League. De quoi réjouir les responsables bernois, qui gardent un œil attentif sur ce qui se passe de l'autre côté de la frontière.

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
2
Young Boys
Young Boys
5
10
11
3
FC Bâle
FC Bâle
5
3
10
4
FC St-Gall
FC St-Gall
4
1
7
5
FC Sion
FC Sion
4
1
6
6
FC Thoune
FC Thoune
4
-5
6
7
FC Zurich
FC Zurich
5
-5
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
5
-1
5
9
FC Lucerne
FC Lucerne
5
-4
5
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
FC Vaduz
FC Vaduz
5
-2
3
12
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
4
-7
1
Tour final
Tour de relégation
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