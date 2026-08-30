YB et son attaque de feu ont déjà battu un record

YB affole les compteurs avec 19 buts inscrits en cinq matches de Super League, un record historique! Mais après ce très spectaculaire 3-3 contre le FC Bâle samedi à Berne, les failles défensives inquiètent. Un peu...

Lucas Werder et Toto Marti

Dix-neuf buts en cinq journées de Super League: aucune équipe n’avait jamais réussi pareil exploit avant YB. Mais malgré ce record historique, les Bernois ont déjà laissé filer des points à deux reprises cette saison, comme samedi lors du spectaculaire nul 3-3 face au FC Bâle. Et si son attaque carbure à plein régime, le leader du championnat affiche aussi certaines lacunes défensives: il a déjà encaissé neuf buts.

Cela ne pousse toutefois pas Gerardo Seoane à remettre son approche en question. «Notre style de jeu ne changera pas! Nous voulons continuer à dominer et à jouer vers l’avant», assure l’entraîneur bernois.

Samedi soir au Wankdorf, son équipe a une nouvelle fois montré jusqu’où elle était prête à aller pour appliquer cette philosophie. Alors qu’YB menait 2-0, les Bernois se sont fait surprendre sur l’un de leurs propres corners et ont encaissé le but qui a relancé le FC Bâle. «Cette saison, nous avons choisi une approche audacieuse sur les coups de pied arrêtés. Et le FC Bâle en a bien profité», explique Gerardo Seoane.

L’entraîneur d'YB refuse toutefois d’attribuer les trois buts encaissés à son seul concept offensif. «Nous aurions pu faire davantage et défendre avec plus de rigueur. Pas seulement sur les buts, mais aussi sur quelques autres actions», estime-t-il. Le technicien ne se contente d’ailleurs pas de pointer du doigt sa défense: «Quand on joue autant vers l’avant, c'est aussi dans le but de tuer le match plus tôt.»

YB marque en moyenne 3,8 buts par match!

Comme YB n’y est pas parvenu face au FC Bâle, Sandro Lauper affichait lui aussi sa frustration après la rencontre. «Quand tu marques trois buts à domicile et que tu ne gagnes pas, tu ne peux pas être satisfait», lâche le défenseur.

«En ce moment, nous en payons un peu le prix défensivement, parce que nous avons énormément de force offensive et beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans la surface adverse.» Un risque parfaitement assumé. «Nous savons que nous allons encore encaisser des buts dau cours de la saison», poursuit Sandro Lauper.

Si l’on extrapole les neuf buts encaissés lors des cinq premières journées aux 38 matches de la saison, YB terminerait l’exercice avec 68 buts concédés. Un total qui resterait toutefois largement supportable si l’attaque bernoise continuait sur le même rythme.

Avec une moyenne actuelle de 3,8 buts par match, YB atteindrait en effet la barre vertigineuse des 144 (!) buts à la fin de la saison.

Le record actuel remonte à l’exercice 2018/2019 – disputé avec deux matches de moins – et s’élève à 99 buts. Son détenteur? YB, évidemment…