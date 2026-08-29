Le récital d'Alvyn Sanches face au FC Bâle

Alvyn Sanches a offert une prestation de très haut niveau au public d'YB ce samedi soir au Wankdorf. Les Bernois ont fait match nul 3-3 contre le FC Bâle.

Après une saison bien morose, les Young Boys et le FC Bale retrouvent leur rang. Au Wankdorf, les Bernois et les Rhénans ont livré un duel qui a fait honneur au football suisse.

Le 3-3 qui a sanctionné ce match magnifique répond à une certaine logique. Dépassés en début de rencontre par la verve d’une équipe emmenée par un Alvyn Sanches au sommet de son art, le FC Bâle a eu l’immense mérite de revenir deux fois dans ce match. Menés 2-0, les Rhénans ont égalisé grâce à une rupture extraordinaire de Kazeem Olaigbe et une réussite d’Asane Sow sur une action initiée par un Xherdan Shaqiri dont l’introduction juste après le but de Kazeem Olaigbe fut une mesure judicieuse. Après le 3-2 d'Alvyn Sanches juste avant la pause, c'est Victory Akpe qui a pu battre Marvin Keller d'une frappe enroulée (71e).

Lugano affronte Sion dimanche

Les Young Boys n’ont pas su exploiter leur ascendant pour cueillir une victoire qui leur aurait permis de mettre la pression sur Lugano avant son match de dimanche à Sion. Ils ont longtemps cru toutefois que la classe folle d'Alvyn Sanches allait leur donner les trois points. Capable d’enchainer les coups d’éclat, le no 10 fut le grand homme d’une soirée réussie.

Il reste à espérer que ce match ne fut pas son dernier en Super League. On le sait, l'AC Milan serait intéressé par sa venue. Après une telle démonstration, les Milanais vont peut-être se décider à passer à l’offensive.